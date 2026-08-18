OpenAI dijo en un anuncio el martes que el nuevo modelo de ChatGPT incorpora mayores controles parentales
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Agencia Bloomberg
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OpenAI está lanzando ChatGPT para adolescentes, una versión de su chatbot de inteligencia artificial dirigida a menores de entre 13 y 17 años que, según la empresa, fomenta un uso seguro y un aprendizaje más profundo.

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