OpenAI dijo en un anuncio el martes que el nuevo modelo, que incorpora mayores controles parentales, está diseñado para promover un uso saludable de la inteligencia artificial y alentar a los adolescentes a aprender y pensar de manera crítica.

ChatGPT para adolescentes llega en un momento en que la empresa enfrenta un creciente escrutinio sobre el impacto de sus productos en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los usuarios jóvenes. La empresa había actualizado las salvaguardas de su chatbot en agosto pasado después de que los padres de un usuario de 16 años demandaran a la compañía, alegando que su tecnología ayudó en la planificación de su suicidio en abril de 2025.

A partir del martes, ChatGPT para adolescentes se convertirá en el chatbot predeterminado disponible para los usuarios adolescentes que hayan registrado sus fechas de nacimiento; la empresa también cambiará al modelo ChatGPT para adolescentes si detecta que un usuario tiene entre 13 y 17 años. OpenAI no aclaró cómo lo detectaría.

ChatGPT para adolescentes incorpora protecciones de seguridad integradas más estrictas que, según la empresa, reducirán la exposición a contenidos potencialmente dañinos relacionados con temas como violencia, autolesiones, trastornos alimentarios y actividades peligrosas.

Expertos advierten que OpenAI enfrenta una fuerte presión de parte de su rival Antrhopic.

“Estamos reforzando las protecciones que impiden que ChatGPT sugiera que tiene sentimientos personales hacia el usuario o dé a entender que es consciente o experimenta emociones”, dijo la empresa en una publicación de blog el martes en la que anunció el nuevo modelo.

El modelo mostrará recordatorios más frecuentes para tomar un descanso y dará a los adolescentes la opción de establecer horarios de descanso, durante los cuales no podrán acceder a la inteligencia artificial. Los usuarios también contarán con un proceso de incorporación enfocado en adolescentes para informarles sobre las funciones de aprendizaje y seguridad del modelo antes de usarlo.

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Una función llamada Study Mode, desarrollada con profesores, científicos y expertos en educación, servirá como herramienta de aprendizaje fuera del aula. Proporcionará recordatorios sobre tareas y preguntas orientativas para ayudar a los adolescentes a comprender un concepto académico, en lugar de ofrecerles un atajo para obtener la respuesta. El modelo también incorpora Study Hours, que creará un horario predeterminado para activar el modo estudio, que adolescentes y padres podrán controlar.

OpenAI también se asociará con la organización sin fines de lucro de educación tecnológica Code AI para dar a estudiantes y profesores acceso a recursos que les ayudarán a comprender cómo funciona la tecnología y cómo utilizarla de manera constructiva.

“Hoy, casi 9 de cada 10 adolescentes que usan ChatGPT lo emplean para aprender, buscar información, desarrollar habilidades o mejorar su productividad cada semana”, dijo OpenAI en su blog.