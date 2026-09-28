Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, cuestionó la moción de censura contra César Astudillo, ministro del Interior, promovida por integrantes de su bancada parlamentaria, además de legisladores de Juntos por el Perú (JPP) y Buen Gobierno.

Belmont sostuvo que un ministro debería contar con al menos seis meses en el cargo antes de evaluar su salida, pues consideró que un periodo menor no permite medir adecuadamente una gestión ni desarrollar una estrategia.

“Siempre lo dije: se necesitan 6 meses para sacar a un ministro, ¡6 meses! Tú no puedes sacar a un ministro al mes, destruyes un plan cualquiera”, señaló a RPP.

El líder de Obras calificó como una “traición” la posición asumida por los integrantes de su grupo parlamentario que impulsan la censura de Astudillo y afirmó que en su organización política existe el compromiso de mantener una línea partidaria.

“En Obras, tenemos una filosofía, nosotros somos un partido distinto (donde) el que traiciona se va, aunque yo me quede con uno. Por supuesto, (promover la censura) es una traición” , manifestó.

Belmont también anunció que este martes, a las 5 p.m., sostendrá una reunión con los senadores y diputados de Obras para abordar la situación del ministro del Interior. Según explicó, los parlamentarios suscribieron un documento de compromiso respecto al proceder dentro de la agrupación.

“Yo prefiero perder con honra que ganar sin ella. La política se ha ‘maleado’ porque no hay lealtad a la locomotora que arrastra los vagones”, sostuvo.

Vocero de Obras afirma que Belmont respalda censura

Poco después de la entrevista a Belmont, el vocero de Obras en la Cámara de Diputados, Víctor Piñán, afirmó que el líder de la agrupación conoce la posición adoptada por la bancada y que la respalda.

“Eso ya se aclaró con el señor Belmont. El vocero del Senado, Daniel Barragán, ha conversado con Ricardo Belmont y ya han tomado una posición y, obviamente, está en la misma línea de la decisión que hemos tomado nosotros como bancada”, declaró.

Los diputados de la bancada de Juntos por el Perú, con el respaldo de algunos representantes de las bancadas de Obras y del partido del Buen Gobierno, presentaron este jueves una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Foto: Congreso.

Piñán señaló además que los integrantes de Obras respaldarán de manera unánime la moción de censura contra Astudillo, al considerar que el ministro no ha cumplido con responder a la demanda de seguridad frente a la criminalidad.

“Nosotros creemos que el señor Astudillo no ha cumplido con su deber, no le ha dado la seguridad que la población necesita, no ha dado las respuestas inmediatas a la demanda en contra de la criminalidad”, sostuvo.

El vocero agregó que la bancada está a la espera de la decisión de Ahora Nación para definir el escenario de la votación y descartó que exista una ruptura dentro del bloque de oposición en el Parlamento.

“No hay una ruptura en el bloque. Nosotros siempre estamos coordinando”, afirmó.