Bancada Obras anunció que respaldará moción de censura contra ministro César Astudillo. Foto: Congreso.
Bancada Obras anunció que respaldará moción de censura contra ministro César Astudillo. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, debido al incremento del crimen organizado.

Además, cuestionó la labor que viene realizando Astudillo en la lucha contra la problemática de inseguridad.

“La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país”, escribió en su cuenta en la red social X.

Como se recuerda,

El anuncio de Zunini se produjo luego del asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a gobernadora de Áncash. Además, pidió a las demás bancadas acelerar la derogatoria de las leyes que, según indicó, dificultan la lucha contra el crimen.

“Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte. Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla? Reasignar al general Revoredo no esclarece responsabilidades ni explica qué falló”, señaló en declaraciones a la prensa.

Finalmente, el legislador

El vocero de Obras, Víctor Piñán, cuestionó la gestión de Astudillo ante el avance de la inseguridad ciudadana y que el Gobierno debe ofrecer resultados frente a la criminalidad. Foto: Andina
El vocero de Obras, Víctor Piñán, cuestionó la gestión de Astudillo ante el avance de la inseguridad ciudadana y que el Gobierno debe ofrecer resultados frente a la criminalidad. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Bernie Navarro: Escudo de las Américas permitirá coordinar acciones contra organizaciones criminales
Tello rechaza declaraciones de Keiko Fujimori en la ONU sobre juicios a militares y policías
Bruce, Urresti y Allison comparten propuestas en foro de América y El Comercio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.