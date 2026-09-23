La bancada de Obras anunció que respaldará la moción de censura promovida por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido al incremento del crimen organizado.

El vocero del partido, Víctor Piñán, indicó que el Gobierno debe ofrecer resultados frente a la criminalidad. Además, cuestionó la labor que viene realizando Astudillo en la lucha contra la problemática de inseguridad.

“La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país”, escribió en su cuenta en la red social X.

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Como se recuerda, el vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, informó que su grupo parlamentario impulsará formalmente una moción de censura contra el titular del Interior.

El anuncio de Zunini se produjo luego del asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a gobernadora de Áncash. Además, pidió a las demás bancadas acelerar la derogatoria de las leyes que, según indicó, dificultan la lucha contra el crimen.

“Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte. Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla? Reasignar al general Revoredo no esclarece responsabilidades ni explica qué falló”, señaló en declaraciones a la prensa.

Finalmente, el legislador sostuvo que es inadmisible que el Ejecutivo haya ignorado varias de las medidas planteadas, incluso durante su solicitud de facultades.