Los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, Carlos Bruce (Somos Perú), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Francis Allison (Avanza País) debatieron en un espacio organizado por El Comercio y América Multimedia, en el cual ahondaron en sus soluciones para los dos problemas críticos de la capital: la inseguridad ciudadana y el transporte.

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, también fue convocado al encuentro, mas no acudió.

Seguridad: entre policías municipales y serenazgos metropolitanos

Allison sostuvo que la delincuencia tiene dos tipos: la de a pie, como hurtos y atracos; así como el crimen organizado. Por ello, propuso para el primer tipo de delincuencia cerrar los puntos de venta de objetos robados.

Contempla también la creación de un serenazgo metropolitano financiado por la Municipalidad de Lima, cuyos agentes se colocarían en avenidas y zonas de mayor incidencia delictiva. Incluso, se mostró a favor de agregar efectivos armados en los vehículos de los serenos para su defensa legítima.

En tanto, Carlos Bruce propuso crear una Policía Metropolitana para delitos como robos y asaltos; mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) se enfocaría en los delitos de alto calibre, como el tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato y crimen organizado.

Este nuevo cuerpo podría comenzar a operar con licenciados de las Fuerzas Armadas previamente capacitados. También planteó mecanismos para evitar que el alcalde tenga control directo sobre su conducción.

Bruce añadió que los serenos se conectarían a una central de monitoreo metropolitana con las distritales, a fin de articular las tareas de control y videovigilancia en las calles.

Por su parte, Daniel Urresti propuso un plan entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional para reforzar la capacidad operativa de esta última, con la que, a través de 100 equipos terna, se apoyará al Escuadrón Verde y, para la PNP, se agregarán 1,000 patrulleros bajo un sistema de renting (alquiler).

El candidato de Podemos propuso también construir grandes complejos policiales en Lima, para que se integren unidades operativas y especializadas, laboratorios, áreas de balística y medicina legal, las cuales podrían incorporar centros de flagrancia con fiscales y jueces.

Desencuentros entre propuestas

Allison discrepó sobre el plan de crear una Policía Municipal, propuesta por Carlos Bruce, dado que ello no sería posible sin modificar la Constitución; a lo que el candidato de Somos Perú respondió que una reforma constitucional no sería necesaria y citó como referencias los modelos de seguridad de ciudades europeas.

Allison cuestionó esa comparación y defendió la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre municipios y Policía Nacional. Urresti optó por centrarse en dotar de recursos y capacidad operativa a la PNP mediante la Municipalidad de Lima.

Los planes de transporte para el caos limeño

Bruce insistió en construir corredores segregados de transporte en diferentes ejes de la ciudad, entre ellos Javier Prado-La Marina-Faucett, Panamericana Norte, Vía Evitamiento y Panamericana Sur, Universitaria, Canta Grande-Abancay y Tomás Valle-Callao.

Allison en tanto, concentró buena parte de su exposición en responder a los argumentos de Bruce sobre seguridad y el modelo de policía municipal. Su participación en este bloque estuvo marcada por la defensa de su experiencia en Magdalena y del esquema de serenazgo con apoyo de personal armado.

Daniel Urresti sostuvo que el caos de transporte requiere soluciones complejas, aunque dentro de las medidas rápidas para aliviar la congestión está la estandarización de semáforos inteligentes a través de una sola central, lo que “creará olas verdes para que el tráfico fluya”.