Este lunes 21 de septiembre se inicia el debate entre los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte del proceso rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Debido al número de postulantes, los candidatos fueron distribuidos en dos jornadas. La primera se realizará este lunes 21 de septiembre y contará con la participación de 13 candidatos.

La jornada estará estructurada en cuatro bloques:

Presentación y visión de Lima. Debate directo y confrontación. Preguntas ciudadanas, divididas en los segmentos 3A y 3B. Mensaje de cierre.

LEA TAMBIÉN: JNE supervisa capacitación de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

¿Cómo será el debate municipal?

Cada candidato tendrá un minuto y medio para presentar su visión de Lima y el mismo tiempo para su mensaje final. El orden de intervención, así como las duplas y ternas que participarán en los distintos bloques, fueron definidos mediante sorteo realizado por el JNE.

El bloque de preguntas ciudadanas utilizará parte de las 4,921 consultas recibidas a través de la campaña “Pregúntale a tu candidato/candidata”.

Debate municipal se desarrollará en cuatro bloques. Foto: JNE.

En el segmento 3A, los postulantes responderán preguntas organizados en duplas y ternas. Mientras que el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, planteará respuestas iniciales de “sí” o “no”, seguidas de una explicación.

El segundo bloque estará dedicado al contraste directo entre los candidatos. Cada dupla o terna tendrá tres minutos para formular preguntas, responder y realizar réplicas.

¿Quiénes participan este lunes 21?

Estos son los 13 candidatos que participarán en la primera jornada, en el orden establecido mediante sorteo:

Samir Frank Quispe Caballero — Batalla Perú.

Ricardo Belmont Cassinelli — Partido Cívico Obras.

Carlos Bruce Montes de Oca — Partido Democrático Somos Perú.

Victoria Betzabé La Cruz Garcés — Partido Morado.

Segundo Valdez Zavala — Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap).

Elio Fernando Riera Garro — Alianza para el Progreso.

Sandro Caller Gutiérrez — Partido Patriótico del Perú.

Flor de María Hurtado Valdez — Partido Demócrata Verde.

Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar — Juntos por el Perú.

Luis Alberto Huette Tolentino — Partido Político Pueblo Consciente.

Susel Ana María Paredes Piqué — Ahora Nación.

Daniel Belizario Urresti Elera — Podemos Perú.

Yehude Simon Munaro — Coalición Transformadora Tierra Verde.

Presentación de candidatos. Foto: JNE.

¿Qué candidatos se enfrentarán en el debate?

El sorteo del JNE determinó los siguientes cruces para el segundo bloque:

Sandro Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú) y Daniel Belizario Urresti Elera (Podemos Perú).

Elio Fernando Riera Garro (Alianza para el Progreso) y Luis Alberto Huette Tolentino (Partido Político Pueblo Consciente).

Yehude Simon Munaro (Tierra Verde) y Carlos Bruce Montes de Oca (Somos Perú).

Victoria Betzabé La Cruz Garcés (Partido Morado) y Ricardo Belmont Cassinelli (Obras).

Segundo Valdez Zavala (Frepap) y Susel Ana María Paredes Piqué (Ahora Nación).

La única terna estará integrada por Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar (Juntos por el Perú), Flor de María Hurtado Valdez (Partido Demócrata Verde) y Samir Frank Quispe Caballero (Batalla Perú).

Debate municipal Lima 2026. Foto: JNE.

Preguntas de los ciudadanos

En el segmento 3A, los candidatos estarán distribuidos de la siguiente manera:

Frepap – Podemos Perú.

Alianza para el Progreso – Partido Patriótico del Perú.

Somos Perú – Ahora Nación.

Obras – Juntos por el Perú.

Partido Político Pueblo Consciente – Tierra Verde.

Partido Demócrata Verde – Batalla Perú – Partido Morado.

En el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, los cruces serán:

Alianza para el Progreso – Partido Morado.

Frepap – Ahora Nación.

Obras – Somos Perú.

Partido Demócrata Verde – Podemos Perú.

Partido Patriótico del Perú – Tierra Verde.

Partido Político Pueblo Consciente – Batalla Perú – Juntos por el Perú.

¿Cómo será el cierre?

La última parte del debate estará destinada a los mensajes finales de los 13 candidatos. El orden establecido por el sorteo será:

Partido Patriótico del Perú. Podemos Perú. Frepap. Obras. Alianza para el Progreso. Batalla Perú. Partido Morado. Partido Demócrata Verde. Juntos por el Perú. Tierra Verde. Ahora Nación. Somos Perú. Partido Político Pueblo Consciente.

La segunda jornada del debate municipal se desarrollará posteriormente con los candidatos que no participan en esta primera fecha.