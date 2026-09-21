Este lunes 21 de septiembre se inicia el debate entre los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte del proceso rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.
Debido al número de postulantes, los candidatos fueron distribuidos en dos jornadas. La primera se realizará este lunes 21 de septiembre y contará con la participación de 13 candidatos.
La jornada estará estructurada en cuatro bloques:
- Presentación y visión de Lima.
- Debate directo y confrontación.
- Preguntas ciudadanas, divididas en los segmentos 3A y 3B.
- Mensaje de cierre.
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¿Cómo será el debate municipal?
Cada candidato tendrá un minuto y medio para presentar su visión de Lima y el mismo tiempo para su mensaje final. El orden de intervención, así como las duplas y ternas que participarán en los distintos bloques, fueron definidos mediante sorteo realizado por el JNE.
El bloque de preguntas ciudadanas utilizará parte de las 4,921 consultas recibidas a través de la campaña “Pregúntale a tu candidato/candidata”.
En el segmento 3A, los postulantes responderán preguntas organizados en duplas y ternas. Mientras que el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, planteará respuestas iniciales de “sí” o “no”, seguidas de una explicación.
El segundo bloque estará dedicado al contraste directo entre los candidatos. Cada dupla o terna tendrá tres minutos para formular preguntas, responder y realizar réplicas.
¿Quiénes participan este lunes 21?
Estos son los 13 candidatos que participarán en la primera jornada, en el orden establecido mediante sorteo:
- Samir Frank Quispe Caballero — Batalla Perú.
- Ricardo Belmont Cassinelli — Partido Cívico Obras.
- Carlos Bruce Montes de Oca — Partido Democrático Somos Perú.
- Victoria Betzabé La Cruz Garcés — Partido Morado.
- Segundo Valdez Zavala — Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap).
- Elio Fernando Riera Garro — Alianza para el Progreso.
- Sandro Caller Gutiérrez — Partido Patriótico del Perú.
- Flor de María Hurtado Valdez — Partido Demócrata Verde.
- Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar — Juntos por el Perú.
- Luis Alberto Huette Tolentino — Partido Político Pueblo Consciente.
- Susel Ana María Paredes Piqué — Ahora Nación.
- Daniel Belizario Urresti Elera — Podemos Perú.
- Yehude Simon Munaro — Coalición Transformadora Tierra Verde.
¿Qué candidatos se enfrentarán en el debate?
- El sorteo del JNE determinó los siguientes cruces para el segundo bloque:
- Sandro Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú) y Daniel Belizario Urresti Elera (Podemos Perú).
- Elio Fernando Riera Garro (Alianza para el Progreso) y Luis Alberto Huette Tolentino (Partido Político Pueblo Consciente).
- Yehude Simon Munaro (Tierra Verde) y Carlos Bruce Montes de Oca (Somos Perú).
- Victoria Betzabé La Cruz Garcés (Partido Morado) y Ricardo Belmont Cassinelli (Obras).
- Segundo Valdez Zavala (Frepap) y Susel Ana María Paredes Piqué (Ahora Nación).
- La única terna estará integrada por Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar (Juntos por el Perú), Flor de María Hurtado Valdez (Partido Demócrata Verde) y Samir Frank Quispe Caballero (Batalla Perú).
Preguntas de los ciudadanos
En el segmento 3A, los candidatos estarán distribuidos de la siguiente manera:
- Frepap – Podemos Perú.
- Alianza para el Progreso – Partido Patriótico del Perú.
- Somos Perú – Ahora Nación.
- Obras – Juntos por el Perú.
- Partido Político Pueblo Consciente – Tierra Verde.
- Partido Demócrata Verde – Batalla Perú – Partido Morado.
En el segmento 3B, denominado “Sin rodeos”, los cruces serán:
- Alianza para el Progreso – Partido Morado.
- Frepap – Ahora Nación.
- Obras – Somos Perú.
- Partido Demócrata Verde – Podemos Perú.
- Partido Patriótico del Perú – Tierra Verde.
- Partido Político Pueblo Consciente – Batalla Perú – Juntos por el Perú.
¿Cómo será el cierre?
La última parte del debate estará destinada a los mensajes finales de los 13 candidatos. El orden establecido por el sorteo será:
- Partido Patriótico del Perú.
- Podemos Perú.
- Frepap.
- Obras.
- Alianza para el Progreso.
- Batalla Perú.
- Partido Morado.
- Partido Demócrata Verde.
- Juntos por el Perú.
- Tierra Verde.
- Ahora Nación.
- Somos Perú.
- Partido Político Pueblo Consciente.
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La segunda jornada del debate municipal se desarrollará posteriormente con los candidatos que no participan en esta primera fecha.