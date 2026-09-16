Los candidatos a la alcaldía de Lima, Francis Allison y Carlos Bruce, y el candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, confirmaron su participación en el debate de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

López Aliaga señaló que solicitó oficialmente ser incluido en el debate y que está dispuesto a asistir. “Yo mandé una carta pidiendo ir al debate. Parece que me han hecho caso”, señaló en Canal N.

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López Aliaga defendió la legalidad de su candidatura y afirmó que la ley permite que un primer regidor asuma la alcaldía en ciertos casos. También rechazó que las normas sean interpretadas o modificadas específicamente en función de su postulación.

No obstante, el JNE aún no define si los primeros regidores quedarán habilitados para recibir la credencial de alcalde en caso su lista gane.

Como se recuerda el lunes último, se indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invitará al debate de postulantes a la Alcaldía de Lima Metropolitana al candidato a alcalde o, en su defecto, al primer regidor que quede habilitado para recibir la credencial de alcalde en caso su lista gane, según el acuerdo al que llegaron las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Por otro lado, Allison afirmó que se debe presentar sus propuestas a la ciudadanía y pidió valorar la experiencia y viabilidad de los planteamientos de los postulantes.

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Allison recordó que los partidos políticos participantes definen las condiciones y la dinámica del debate organizado por el JNE. “Vamos a ir sin ninguna condición. Nosotros no nos corremos ni buscamos excusas”, sostuvo.

Finalmente, Carlos Bruce consideró inconstitucional que Rafael López Aliaga participe en el debate electoral si no figura como candidato habilitado a la alcaldía.

El candidato sostuvo que el JNE debe determinar quién representa a cada partido y que los ciudadanos deben conocer con anticipación a los postulantes municipales.

“Si el jurado dice que es el señor Rafael López Aliaga, a mí me parece inconstitucional y me parece mala la decisión, pero yo participaré igual en el debate”, señaló.