JEE inicia proceso sancionador contra Renovación Popular y Rafael López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo)
JEE inicia proceso sancionador contra Renovación Popular y Rafael López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo)
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Redacción Gestión
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por una presunta vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral.

como “alcalde de Lima”, aunque está inscrito como candidato a primer regidor provincial.

Según el informe, una inspección realizada el 8 de septiembre identificó publicidad en la avenida Arica en donde se vinculaban a López Aliaga con la alcaldía de Lima.

Las fotografías anexadas al informe muestran también el local de campaña de Renovación Popular en Breña y un panel en la vía pública con la imagen de López Aliaga junto a la frase “alcalde de Lima”.

Como se sabe, López Aliaga figura oficialmente como candidato a primer regidor provincial en la lista encabezada por Luis Rubio como postulante a la alcaldía. Sin embargo, la propaganda lo presenta como candidato a alcalde, lo que podría confundir a los votantes.

El informe de fiscalización consideró engañosa la publicidad porque López Aliaga no está inscrito formalmente como candidato a alcalde de Lima.

El JEE reconoció este argumento y advirtió una presunta contradicción entre el cargo para el que López Aliaga está registrado y la imagen que proyecta la propaganda electoral.

El organismo electoral señaló que estas piezas podrían llevar a los electores a creer que López Aliaga postula a un cargo distinto al consignado oficialmente para el proceso en curso.

El JEE de Lima Centro abrió este proceso por presunta vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral. Foto: gob.pe
El JEE de Lima Centro abrió este proceso por presunta vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral. Foto: gob.pe

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