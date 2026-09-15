El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro inició un procedimiento sancionador contra Renovación Popular y Rafael López Aliaga por una presunta vulneración del principio de veracidad en la propaganda electoral.

La medida fue dispuesta mediante una resolución emitida el 11 de septiembre, tras detectarse publicidad en el distrito de Breña que presenta a López Aliaga como “alcalde de Lima”, aunque está inscrito como candidato a primer regidor provincial.

Según el informe, una inspección realizada el 8 de septiembre identificó publicidad en la avenida Arica en donde se vinculaban a López Aliaga con la alcaldía de Lima.

Las fotografías anexadas al informe muestran también el local de campaña de Renovación Popular en Breña y un panel en la vía pública con la imagen de López Aliaga junto a la frase “alcalde de Lima”.

Como se sabe, López Aliaga figura oficialmente como candidato a primer regidor provincial en la lista encabezada por Luis Rubio como postulante a la alcaldía. Sin embargo, la propaganda lo presenta como candidato a alcalde, lo que podría confundir a los votantes.

El informe de fiscalización consideró engañosa la publicidad porque López Aliaga no está inscrito formalmente como candidato a alcalde de Lima.

El JEE reconoció este argumento y advirtió una presunta contradicción entre el cargo para el que López Aliaga está registrado y la imagen que proyecta la propaganda electoral.

El organismo electoral señaló que estas piezas podrían llevar a los electores a creer que López Aliaga postula a un cargo distinto al consignado oficialmente para el proceso en curso.