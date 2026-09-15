El ministro de Trabajo instaló la comisión de respuesta tripartita al impacto laboral del fenómeno El Niño. Foto: MTPE.
El ministro de Trabajo instaló la comisión de respuesta tripartita al impacto laboral del fenómeno El Niño. Foto: MTPE.
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Redacción Gestión
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anunció la creación de la Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita y convocó a los representantes de los trabajadores y empleadores.

En la instalación participaron representantes de las organizaciones sindicales CGTP, CUT, CATP y CTP, así como de la Cámara de Comercio de Lima, ADEX y Comex Perú, por parte de los empleadores.

indicó que la prioridad es actuar antes de una eventual emergencia que afecte los centros de empleo y la continuidad de las actividades económicas.

“Necesitamos propuestas que puedan traducirse en acciones concretas. Medidas que contribuyan a proteger el empleo, preservar los ingresos de los trabajadores y fortalecer la capacidad de respuesta frente a una eventual emergencia. Es preferible anticiparnos, así exageremos”, sostuvo Sheput.

Asimismo, presentó una propuesta metodológica para orientar el análisis de los posibles impactos laborales de El Niño; mientras que los representantes de los trabajadores y del empresariado expusieron sus aportes para el desarrollo de esta tarea.

Finalmente, enfatizaron que el trabajo estará orientado a identificar los posibles efectos de El Niño sobre el empleo, además de plantear medidas para prevenir y reducir sus consecuencias sobre los trabajadores, las familias y las actividades productivas.

Ministro Juan Sheput pone en marcha acuerdo con trabajadores y empleadores para proteger el empleo frente a El Niño. Foto: MTPE
Ministro Juan Sheput pone en marcha acuerdo con trabajadores y empleadores para proteger el empleo frente a El Niño. Foto: MTPE

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