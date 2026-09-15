El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció la creación de la Comisión Ad Hoc de respuesta tripartita al impacto laboral del fenómeno El Niño y convocó a los representantes de los trabajadores y empleadores.

En la instalación participaron representantes de las organizaciones sindicales CGTP, CUT, CATP y CTP, así como de la Cámara de Comercio de Lima, ADEX y Comex Perú, por parte de los empleadores.

Esta medida se toma en cumplimiento de uno de los acuerdos adoptados en el 9.ª Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), realizada el 3 de septiembre de 2026.

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Durante la sesión, el ministro Juan Sheput indicó que la prioridad es actuar antes de una eventual emergencia que afecte los centros de empleo y la continuidad de las actividades económicas.

“Necesitamos propuestas que puedan traducirse en acciones concretas. Medidas que contribuyan a proteger el empleo, preservar los ingresos de los trabajadores y fortalecer la capacidad de respuesta frente a una eventual emergencia. Es preferible anticiparnos, así exageremos”, sostuvo Sheput.

Asimismo, el MTPE presentó una propuesta metodológica para orientar el análisis de los posibles impactos laborales de El Niño; mientras que los representantes de los trabajadores y del empresariado expusieron sus aportes para el desarrollo de esta tarea.

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Finalmente, enfatizaron que el trabajo estará orientado a identificar los posibles efectos de El Niño sobre el empleo, además de plantear medidas para prevenir y reducir sus consecuencias sobre los trabajadores, las familias y las actividades productivas.