Perú es uno de los principales exportadores mundiales de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros. (Foto: Midagri)
Perú es uno de los principales exportadores mundiales de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros. (Foto: Midagri)
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Redacción Gestión
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Las continúan liderando en los mercados internacionales y ya suman exportaciones por US$ 3,929 millones entre enero y julio, lo que representa un crecimiento de 14.9%, informó el .

Durante estos meses las principales frutas y hortalizas enviadas al exterior fueron:

  • paltas
  • uvas frescas
  • arándanos frescos
  • mangos frescos

Los principales países de destino de estas exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China, Canadá, que concentraron el 78.5% del total del valor enviado.

¿Cuánto van creciendo las agroexportaciones?

Si bien las frutas y hortalizas representan el 62.3% de las , no son los únicos productos agrícolas que vienen avanzando en el comercio exterior.

En los primeros siete meses del año, las agroexportaciones totales crecieron 2.5% al sumar US$ 6,840 millones, lo cual refleja el dinamismo del sector en los mercados internacionales, especialmente de los países del hemisferio norte.

Las exportaciones agrarias en términos de valores se mantienen en alza pese a la presencia del fenómeno de El Niño y sus efectos, sobre todo, en el sector agrícola. Para fines de este año, el Midagri estima que las exportaciones agrarias llegarían a los US$ 15 mil millones.

Además, indican que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria () continúa acelerando la suscripción de nuevos protocolos fitosanitarios con diversos países para lograr el acceso de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas, que permitirán impulsar las actividades de los pequeños productores.

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