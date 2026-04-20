En los primeros dos meses del 2026 las exportaciones peruanas de productos agrarios crecieron 6.7%, reportó el Midagri. (Foto: Andina)
En los primeros dos meses del 2026 las exportaciones peruanas de productos agrarios crecieron 6.7%, reportó el Midagri. (Foto: Andina)
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Las iniciaron el 2026 al alza. Los envíos de productos agrarios crecieron 6.7% tras sumar US$ 2,220 millones en el primer bimestre, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Este avance fue impulsado principalmente por los despachos de , que concentraron el 93.6% del total exportado, mientras que los tradicionales solo representaban el 6.4%.

Las no tradicionales alcanzaron los US$ 2,079 millones, creciendo 4.3% más que el año pasado por las ventas de (US$ 676 millones), (US$ 265 millones), (US$ 197 millones) y (US$ 75 millones).

Entre estos envíos también destacaron el cacao en grano crudo (US$ 47 millones), espárragos frescos (US$ 42 millones), alimentos para animales (US$ 35 millones), alcohol etílico (US$ 34 millones), mango congelado (US$ 30 millones), carmín de cochinilla (US$ 25 millones). Estos primeros diez productos concentran el 68.5% de la oferta exportable no tradicional.

Las agroexportaciones agrarias se impulsaron por los envíos de uvas frescas, arándanos frescos, mangos frescos y paltas. (Fuente: Andina)
Las agroexportaciones agrarias se impulsaron por los envíos de uvas frescas, arándanos frescos, mangos frescos y paltas. (Fuente: Andina)
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En tanto, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 141 millones, lo que significó un incremento de 60.8% respecto al 2025. Este avance se explicó por los mayores envíos de café sin tostar y sin descafeinar (US$ 131 millones), así como por la melaza de caña (US$ 2 millones). Ambos productos explicaron el 94.4% de este rubro.

En cuanto a los destinos, los principales mercados de las fueron Estados Unidos, Países Bajos, México, España, Canadá, Ecuador, Colombia, Chile, Reino Unido e China. Este grupo concentró el 81.4% del valor total exportado en el periodo analizado.

¿Cuánto se exportó en febrero?

Solo en febrero, los envíos agrarios sumaron US$ 878 millones, lo que significó un incremento de 2.8% frente a los US$ 854 millones que se vendieron en el mismo mes del 2025.

Durante ese mes, los productos que registraron los mayores envíos fueron: las preparaciones alimenticias que contienen cacao, semillas de hortalizas, alcohol etílico, paltas, las demás frutas frescas, mangos frescos, alimentos para animales y uvas frescas.

Con esto, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,119 millones al cierre del primer bimestre. Esta cifra es 20.9% superior a lo alcanzado el año pasado.

La balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,119 millones. (Imagen: Midagri)
La balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,119 millones. (Imagen: Midagri)

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