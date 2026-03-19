El 2025, las exportaciones no tradicionales (XNT) peruanas sumaron US$ 23,405 millones, con lo que superaron por 14.4% a las registradas el 2024, según datos del BCR. Se trata del monto más alto desde que se tienen registros y de la segunda mayor variación –detrás del 2021, cuando las XNT se recuperaron de la caída que sufrieron el año previo, por causa de la pandemia–. La “estrella” de ese notable desempeño fue la exportación de productos agropecuarios, que al cerrar el año en US$ 12,631 millones, creció 13.7% respecto del 2024 y representó más de la mitad del valor de las XNT.

La estrategia exportadora que el Perú adoptó en los años 90 adaptó medidas que Chile había implementado y que estaban rindiendo frutos en sectores como el agropecuario. En el caso peruano, el impulso agroexportador llegó a finales de la referida década, con una legislación atractiva para las inversiones: reducía costos tributarios, facilitaba la importación de maquinaria e insumos y facilitaba la contratación de personal –aunque también figuró un inexplicable recorte del aporte al seguro social–. También hubo una bien aplicada estrategia de promoción, a cargo de Promperú, con la participación de los empresarios. Es que había que buscar clientes para la creciente oferta peruana, que se especializó en frutas y hortalizas.

Y ahora, el alumno ha superado al profesor. Al cierre del 2025, las exportaciones agrícolas (no tradicionales y tradicionales) del Perú superaron, por primera vez, a las de Chile, US$ 14,485 millones versus US$ 13,209 millones. No obstante, si se suman las exportaciones pecuarias, nuestro vecino del sur tiene una ligera ventaja (US$ 318 millones). Pero si se tiene en cuenta la tendencia de las tasas de crecimiento de los envíos agropecuarios al exterior de ambos países (13.7% versus 2% el año pasado), habría que esperar que este año la ventaja peruana sea completa.

Hay que precisar que, el 2025, el valor de las agroexportaciones peruanas aumentó a pesar de que su índice de precios se contrajo 9.1% (según cálculos del BCR), lo que significa que el volumen exportado fue factor determinante para el resultado (creció 25%). Las agroexportaciones han seguido una tendencia creciente en los últimos diez años, con caos político e incertidumbre, y la injerencia del Congreso. Por ejemplo, en diciembre del 2020, el anterior, se trajo abajo los incentivos a la inversión, que recién fueron restituidos el año pasado, con ciertas correcciones en el lado laboral. El próximo Gobierno tendrá que asegurar la continuidad del boom agroexportador.