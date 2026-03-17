La iniciativa legislativa declara el 2 de mayo como el “Día del combate del Callao y de la defensa de la soberanía del Perú”. Asimismo, se declara día cívico laborable a nivel nacional y día cívico no laborable compensable en la provincia constitucional del Callao, para el sector público . Para el sector privado, el día no laborable será voluntario y también con un carácter compensable.

La medida “tiene por finalidad contribuir a valorar el espíritu de heroicidad de la población del Callao al celebrarse el 2 de mayo de 1866 el último acontecimiento bélico histórico y victorioso en el puerto del Callao (…) a efectos de promover el turismo y demás actividades afines en la referida provincia”, señala el dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 4406, el cual fue previamente aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso.

Si bien la medida es acotada al Callao, generará un freno en las actividades públicas y privadas, más aún cuando esta zona es de alta actividad industrial y vinculada al comercio exterior, indicaron analistas.

Ricardo Herrera, abogado laboralista del estudio Muñiz, recordó que el Perú es uno de los países de la región con más días de descanso: 30 días de vacaciones y 16 días feriados. “La medida va contra la productividad del país. Seguimos teniendo iniciativas populistas”, cuestionó.

En ello coincidió el economista Jorge Guillén, profesor de finanzas en Esan, quien refirió que las iniciativas del Congreso no suelen tener un sustento técnico.

“Se está afectando la productividad por tantos días feriados y no laborables. Si el Estado para, hay un efecto multiplicador hacia el sector privado, pues no se pueden hacer trámites, se pierde tiempo y se deja de producir. No debería aprobarse”, sostuvo Guillén.

Por su parte Ricardo Herrera advirtió que el carácter compensable del día no laborable no atenúa el perjuicio, ya que resulta muy complicado que esas horas dejadas de trabajar se lleguen a compensar, ya sea en el sector público o privado.

“En teoría las horas de ese día no laborable se recuperan, pero eso nunca se hace, por lo que en la práctica se convierten en feriados. Por ejemplo, en el sector privado hay industrias con turnos de trabajo de 8 a 12 horas, y no hay espacio para recuperar horas, pues entra el siguiente turno. Y en el sector público, tras no laborar, luego el resto de días el horario de atención al público no se amplía, no se beneficia el ciudadano”, refirió el abogado laboralista.

Asimismo, Herrera advierte que de aprobarse la medida, se generaría un mal precedente, pues ya existen diversos días cívicos en regiones en conmemoración de batallas, con carácter laborable. “Pero si ven que se aprueba un día no laborable en el Callao, otros congresistas van a promover leyes similares para que se declaren días no laborables en diversas regiones, por las distintas batallas”, apuntó.

Finalmente, Herrera subrayó que en los proyectos de ley de este tipo hace falta una evaluación técnica de costo-beneficio . “Si se busca incentivar el turismo y consumo, cuál es la estadística que demuestre este beneficio. Y poner en la balanza el beneficio para la zona o el país, versus lo que se pierde en horas-hombres no trabajadas y pérdida de productividad. Eso no se hace en los proyectos”, anotó.