Vista de la atractiva zona denominada 'Callao Monumental'.
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José Carlos Reyes Leyva
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Al iniciar una nueva legislatura parlamentaria en marzo del 2026, las bancadas del Congreso aprobaron ingresar en la agenda del pleno un dictamen que establece un nuevo día no laborable, ¿a qué se debe esta medida?

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