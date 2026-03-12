La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que la próxima semana se desplegarán más de 5,700 policías en Lima y Callao, en el marco del estado de emergencia, para enfrentar la inseguridad ciudadana y combatir la delincuencia.

En declaraciones a la prensa, detalló que estos efectivos comenzarán a movilizarse entre el 18 y 19 de marzo, como parte de una nueva estrategia de seguridad.

La premier anunció también que se iniciará un proceso de contratación para instalar cámaras de seguridad en los buses de transporte público, ante los frecuentes ataques y extorsiones contra conductores y empresas del rubro.

“(Es) una estrategia distinta que estamos implementando, con la incorporación de más de 5,700 efectivos entre el 18 y 19 de marzo”, declaró a los medios.

Miralles dio estas declaraciones tras reunirse con la bancada de Fuerza Popular, que condicionó su voto de confianza a la anulación de las clases virtuales dispuestas por el Gobierno de José María Balcázar. Medida que posteriormente fue suspendida.

Calificó la reunión como positiva y cordial, y afirmó que la bancada se comprometió a trabajar conjuntamente en el plan de gestión del Ejecutivo hasta julio, cuando asumirá el nuevo Gobierno elegido en las próximas elecciones.