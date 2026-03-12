Más de 5700 policías se desplegarán en Lima y Callao para combatir la delincuencia. (Foto: Ministerio del Interior)
Más de 5700 policías se desplegarán en Lima y Callao para combatir la delincuencia. (Foto: Ministerio del Interior)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en el marco del estado de emergencia, para enfrentar la inseguridad ciudadana y combatir la delincuencia.

En declaraciones a la prensa, detalló que estos efectivos comenzarán a movilizarse entre el 18 y 19 de marzo, como parte de una nueva estrategia de seguridad.

, ante los frecuentes ataques y extorsiones contra conductores y empresas del rubro.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial pide a PNP derivar detenidos en flagrancia y no a comisarías

“(Es) una estrategia distinta que estamos implementando, con la incorporación de más de 5,700 efectivos entre el 18 y 19 de marzo”, declaró a los medios.

Miralles dio estas declaraciones tras reunirse con la bancada de Fuerza Popular, que condicionó su voto de confianza a la anulación de las clases virtuales dispuestas por el Gobierno de José María Balcázar. Medida que posteriormente fue suspendida.

LEA TAMBIÉN: Crisis en la PNP: 8 de 10 comisarías no tiene personal suficiente, ¿qué otras carencias arrastran?

Calificó la reunión como positiva y cordial, y afirmó que la bancada se comprometió a trabajar conjuntamente en el plan de gestión del Ejecutivo hasta julio, cuando asumirá el nuevo Gobierno elegido en las próximas elecciones.

Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM
Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM

TE PUEDE INTERESAR

Congreso aprueban declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial
Costa Verde: irregularidades en ejecución de obra generan más de S/ 3 millones en pérdidas
Un riesgo silencioso en las empresas familiares: una sucesión inadecuadamente planificada

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.