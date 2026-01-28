La Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que advierten una serie de carencias que afectan a la labor de la Policía Nacional del Perú - PNP en la lucha contra el crimen.

Para este reporte, denominado “Situación de las unidades a cargo de la prevención del delito: Supervisión Nacional a Comisarías Básicas de la Policía Nacional del Perú” se recogió información de 1,327 dependencias, entre octubre del 2024 y junio del 2025.

Por ejemplo, el 80% de las comisarías no tiene personal suficiente para brindar un servicio policial de calidad: se necesitan más de 600 oficiales, cerca de 17,000 suboficiales y más de 500 civiles para labores de recursos humanos en estos espacios.

Además, el 57% de las dependencias no posee efectivos suficientes para investigar delitos y el 77%, requiere más personal para tareas de patrullaje. Las regiones que más personal necesitan son Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura.

La Defensoría advirtió que las comisarías requieren una nueva clasificación de categoría — de la letra A hasta la E— para su correcta identificación por ubicación geográfica y en pro de la eficacia en la prevención de delitos.

Tampoco se cumple con la ley de la PNP, en la que se exige que las comisarías estén a cargo de efectivos “con cierta categoría, jerarquía, grado y formación especializada“.

El 45.3% de la flota vehicular de las comisarías se encuentra inoperativa, según Defensoría. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

“Se constata una debilidad institucional grave en las comisarías para con la población, por la falta de liderazgo del comisario o de quien ocupa su cargo”, añadió la Defensoría.

La Defensoría señaló también que se necesita también fortalecer la interconexión e interoperabilidad en las comisarías básicas porque no todas tienen acceso a bases de datos como el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), Requisitorias, Reniec o antecedentes penales, entre otros.

Las principales carencias en las comisarías del Perú

El 72% no tiene telefonía fija. La región más afectada es Cajamarca, con 103 dependencias y Lima, con 88.

El 26% de comisarías no tiene internet. Cajamarca nuevamente encabeza la lista.

El 74% de comisarías sí cuentan con el servicio de internet, pero se requiere la instalación de cerca de 5,000 puntos de red.

Apenas el 21% de las comisarías posee una radio de comunicaciones. El 79% depende exclusivamente de celulares con señal intermitente o sin cobertura en algunas zonas.

De este 21%, solo el 81% tiene un sistema TETRA, que permite establecer ubicación de vehículos y personal policial vía GPS, así como grupos de comunicaciones para una mejor coordinación.

En 53 comisarías el personal paga con su dinero el servicio de agua potable, y en 11, el servicio de energía eléctrica.

En 56 unidades el personal se encarga de costear el servicio de internet, y en 364, el personal de limpieza de baños es externo, cuyo pago lo realizan los propios efectivos.

231 comisarías tienen infraestructuras con 50 años o más de antigüedad, de las cuales 16 superan los 100 años. Predominan en Lima y Puno.

452 comisarías tienen un estado de conservación malo y 66 muy malo y 498 necesitan la reparación de sus pisos —y en 422, de estas, se exige el reemplazo de estos por su pésimo estado—.

En 521 comisarías se necesita la reparación de paredes, y en 434 de este universo, su reemplazo por el deterioro avanzado. En 422 urge el arreglo de techos y en 511, la construcción de uno nuevo.

Solo 583 comisarías han solicitado en los últimos doce meses la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE): en 378 las visitó un inspector y solo a 166 les dieron el certificado ITSE.

Informe defensorial revela un déficit de más de 17 mil suboficiales y serias fallas en la gestión de recursos humanos. Foto: difusión

El 45.3% de la flota vehicular de las comisarías se encuentra inoperativa. El 23.5% de este total ha sido declarada inoperativa irrecuperable.

El 68% de comisarías en el Perú requiere más unidades móviles. La brecha es de 2,772 motocicletas, más de 2,337 camionetas abiertas de cabina doble y 778 camionetas SUV cerradas, entre otros tipos de vehículos.

El 43% de los vehículos no tiene seguro ante siniestros ni revisión técnica.

En paralelo, si bien las denuncias policiales se elevaron desde 2019 —de 451,801 a 694,701 en 2024— no se percibe una mejora en las capacidades operativas, investigación criminal ni atención al ciudadano.