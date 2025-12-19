De acuerdo con el Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, tres de cada 10 peruanos (32%) afirmó que, en los últimos 12 meses, negocios que ellos o alguien de su barrio solían frecuentar cerraron o limitaron sus actividades por causa de la delincuencia.

En Lima, la situación es más grave, ya que la cifra ascendió al 50%, muy por encima del promedio nacional. Esto genera que empresas y familias tomen mayor conciencia sobre la implementación de sistemas de seguridad y vigilancia a fin de no ser víctimas de robos.

Cabe mencionar que, diciembre es un mes en dónde normalmente la delincuencia suele aumentar debido a fiestas navideñas, ello a su vez, genera que la demanda de equipos de seguridad aumente.

Ventas se impulsan

Jonathan Piperis, gerente de Excelencia Operacional de Verisure Perú, comentó que, debido a la coyuntura actual, la seguridad es un tema que preocupa a todos los peruanos, tanto dentro como fuera del hogar.

“En los últimos estudios que se ha realizado de la mano de Ipsos, se encontró que el 88% de la población se siente insegura e incluso 4 de cada 10 peruanos se siente inseguro dentro de su propio hogar”, mencionó.

Por su parte, Ricardo Carrillo Gomez de la Torre, director comercial de Securitas Perú, mencionó que la demanda de soluciones tecnológicas de seguridad ha tenido un crecimiento sostenido durante todo el 2025. Dijo que se ha observado que las empresas están migrando aceleradamente hacia modelos de seguridad más integrados, que combinan vigilancia física con cámaras, sensores, centros de monitoreo avanzados y drones.

“En términos generales, estimamos que la demanda de equipamiento de seguridad en el país ha crecido aproximadamente 10% respecto al año anterior, impulsada por sectores como educación, pesca, agricultura, retail, infraestructura crítica, logística y minería”, agregó.

Expectativas empresariales

Gabriel Norkus, director General de Prosegur Alarms en Perú, indicó que la demanda del servicio de monitoreo de alarmas para hogares y negocios ha seguido con el crecimiento de los últimos años y proyectans cerrar con un crecimiento de doble dígito de nuevos clientes frente al 2024.

“A nivel de los segmentos de clientes que atendemos, el segmento de hogares viene creciendo por encima del 20%, mientras que el de negocios se mantiene más estable creciendo entre 3% a 5%”, apuntó.

Por su lado, Ricardo Carrillo Gomez mencionó que, según sus proyecciones, cerrarían el año con un crecimiento promedio de entre el 15% y 20% en sus líneas de negocios de soluciones tecnológicas, impulsado por la adopción de modelos de vigilancia híbridos y por la necesidad de elevar los estándares de seguridad en distintos sectores.

“Cada vez más organizaciones comprenden que la tecnología no reemplaza al personal, sino que potencia su capacidad de respuesta y mejora la eficiencia operativa. Ese es el camino hacia donde se dirige la industria y donde Securitas está concentrando sus inversiones”, refirió.

Jonathan Piperis señaló que Verisure está presente en 18 países y cuenta con más de 6 millones de clientes a nivel mundial, cartera que ha ido creciendo de forma sostenida durante los últimos años. “Durante los próximos años esperamos continuar con esta tendencia”, agregó.

Perfil del cliente

Ricardo Carrillo Gomez de la Torre, destacó que el segmento corporativo es el que continúa liderando la demanda de equipos de seguridad. “Aproximadamente el 50% de las inversiones en equipos de seguridad proviene de empresas, especialmente de sectores donde la continuidad operativa es crítica”, sostuvo.

“El restante corresponde al segmento residencial. En hogares predominan cámaras WiFi, alarmas y kits básicos de monitoreo remoto, donde también se utiliza la IA. En cambio, los corporativos buscan soluciones más robustas, integradas y con analítica para la toma de decisiones”, agregó.

Gabriel Norkus indicó que este 2025 la demanda del segmento vivienda viene creciendo por encima del 20%, mientras que el segmento de negocios crece a dígito simple (aproximadamente entre el 3% y el 5%).

Sin embargo, resaltó que el tamaño del segmento de negocios aún es mayor a nivel mercado. “Nuestro enfoque estará en desarrollar el mayor potencial de crecimiento que existe en viviendas a nivel Perú, sin embargo, el segmento de negocios también seguirá siendo relevante por la necesidad latente de protección”, comentó.

Por otro lado, Jonathan Piperis, manifestó que la demanda por parte de hogares y negocios varia de acuerdo a la temporada del año. “Por ejemplo, en diciembre los negocios son quienes buscan más servicios de seguridad, pero en el verano son los hogares quienes desean proteger su vivienda durante el periodo de vacaciones”, anotó.

Ticket promedio

Gabriel Norkus señaló que el ticket promedio de un servicio de monitoreo de alarmas depende de: (i) El precio de instalación, el sistema de seguridad, y (ii) el precio mensual del servicio de monitoreo del sistema de seguridad.

“Nuestros precios promedio para las instalaciones dependen del número de dispositivos de detección que se instalen, pero en promedio oscilan entre S/ 500 y S/ 700, costo que se paga una sola vez. Luego, respecto al precio promedio de los monitores, estos oscilan entre S/ 180 y S/ 200 soles en promedio (estos pueden variar dependiendo del número de dispositivos instalados)”, indicó.

Ricardo Carrillo Gomez de la Torre contó que en el caso empresarial, que es el sector en el que está enfocada la firma, las inversiones son mucho mayores que en el residencial porque se trata de soluciones a la medida.

“Un proyecto corporativo puede variar, dependiendo del nivel de integración con sistemas de analítica, control de accesos, monitoreo remoto o drones. Es un poco complicado hablar de rangos aquí porque además la complejidad del proyecto o la extensión del lugar a proteger puede variar dependiendo si se trata de una mina, centro comercial o colegio, por ejemplo”, explicó.

Jonathan Piperis dijo que sus kits de alarmas se adaptan a cada hogar o negocio, por ello se realiza un estudio de seguridad gratuito al cliente, en donde se evalúan las necesidades de cada espacio y se ofrece un kit de productos y servicios personalizados para cada cliente. Por ello, el precio puede ser muy variado.