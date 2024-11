Estamos próximos a los eventos más importantes en el mundo del comercio electrónico: el Black Friday (29 de noviembre) y el Cyber Monday (2 de diciembre); y nuestro país no es ajeno a estas ofertas; más aún, cuando nos acercamos al mes de diciembre y muchos peruanos ya están pensando en comprar los regalos de Navidad.

En ese contexto, con el aumento de las compras digitales, también se incrementan las denuncias de fraudes y robos cibernéticos.

Entre enero y agosto del 2024, las denuncias por delitos cibernéticos crecieron 61%, con relación al mismo periodo del 2023, según la División de Investigación de delitos de Alta Tecnología de la PNP.

En lo que va del año, se reportaron más de 27,900 denuncias, casi 120 por día, siendo los casos más frecuentes los fraudes informáticos (19,067) y la suplantación de identidad (6,196).

En los últimos años, se han detectado modalidades para robar datos y dinero de las tarjetas de crédito, conocidas como phishing, que busca suplantar instituciones para obtener datos personales; carding, que comete fraudes con datos robados de tarjetas; entre otras. Además, recientemente, algunos usuarios han denunciado el robo de sus cuentas de WhatsApp.

“Para no ser víctimas de ciberdelincuentes, las entidades financieras ofrecen seguros de protección para tarjetas de débito y crédito. Estos productos no solo cuidan tu bolsillo, sino que, dependiendo del tipo de seguro, te da la tranquilidad de recuperar tu dinero por compras no reconocidas y disfrutar una Navidad sin preocupaciones”, señala Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Recomendaciones para protegerte ante robos y fraudes cibernéticos

Compra en tiendas autorizadas y páginas web confiables.

Revisa los movimientos de la tarjeta para identificar compras no reconocidas.

Conoce qué tipo de póliza de seguro tiene tu tarjeta y qué coberturas te ofrece.

Verifica que el seguro esté activo antes de realizar compras significativas.

Sé precavido sobre las nuevas modalidades de fraude durante la época de fiestas.

Dependiendo del plan elegido, un seguro de tarjeta puede cubrir lo siguiente:

Compras fraudulentas o no reconocidas.

Uso indebido de la tarjeta (por robo, hurto, clonación, secuestro).

Indemnización por muerte accidental o incapacidad temporal o permanente.

Hospitalización y gastos médicos a causa del robo, asalto o secuestro.

Reembolso por gastos relacionados con duplicados de DNI, pasaporte, entre otros.

La seguridad financiera es una prioridad durante las campañas de comercio electrónico y protegerse adecuadamente es clave para disfrutar de tus compras con total seguridad, concluyó Chávez.