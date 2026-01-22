El patrullaje virtual es una herramienta clave que la Policía está utilizando activamente ante el anuncio del concierto de BTS en el Perú, en octubre próximo. Los agentes se dedican a monitorear páginas web y redes sociales para ubicar y detectar amenazas antes de que se concreten las estafas masivas.

El Comandante PNP Mario Carrasco Quispe, jefe de Departamento de la División de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía, alertó a la Agencia Andina que se tiene conocimiento de mútliples modalidades de estafa virtual relacionadas al próximo concierto de la banda surcoreana BTS, además de otros grupos musicales que llegarán a los escenarios del Perú en el 2026.

“Queremos alertar al público y evitar que sean víctimas de estafa”, dijo el comandante, quien también señaló que se está usando inteligencia artificial en los falsos anuncios de venta de entradas de BTS.

Uso de inteligencia artificial en estafas

El patrullaje virtual de la División de Delitos Informáticos ha identificado que los ciberdelincuentes están utilizando inteligencia artificial para crear perfiles falsos en redes sociales que parecen personas reales para generar confianza.

Además, se emplea IA para la redacción de textos y mensajes personalizados que suenan muy serios y oficiales, lo que hace más difícil para los jóvenes distinguir entre un vendedor real y una estafa. Al usarse IA, también imita el “lenguaje digital” de ARMY, el club de fans de BTS.

Modalidades de estafa

1. Identificación de páginas clonadas.

Gracias al patrullaje policial, se ha detectado la creación de sitios web que suplantan la identidad de la plataforma oficial Weverse. Estas páginas falsas están diseñadas para ser idénticas a las originales y engañar a los usuarios para que introduzcan sus datos personales y financieros bajo la excusa de comprar membresías o entradas.

Por ello, el Comandante PNP Carrasco recomienda que solo se descargue la app oficial desde la tienda virtual de Android o iOS, además que se verifique que el pago se realiza por una plataforma oficial o pasarela de pago.

2. Falsos vendedores de entradas en preventa.

Los vendedores que ofrecen entradas VIP a BTS están intentando estafar a las víctimas a cambio de favores sexuales o robando sus datos personales, que posteriormente podrían ser usados para otros delitos como fraude informático. Se han identificado cuentas que ofrecen entradas, ayudas económicas o acceso preferencial a cambio de servicios sexuales, lo cual está siendo investigado posiblemente como trata de personas, sobre todo si se involucra a menores de edad.

La policía utiliza este patrullaje para investigar quiénes están detrás de las publicaciones en redes sociales, buscando confirmar la identidad de los propietarios de las cuentas fraudulentas y ubicar a las posibles víctimas

Por otro lado, los ciberdelincuentes también piden datos personales. Posteriormente, mediante ingeniería social, estas personas podrían ser víctimas de fraudes informáticos con el robo de su dinero, debido a la información previamente proporcionada.

3. Entradas a precios muy bajos o muy altos.

También se han encontrado publicaciones con falsas ventas de boletos al concierto de BTS que tienen precios económicos o muy altos para intentar estafar a las víctimas tanto ahora como en fechas más cercanas al concierto.

El Comandante PNP Carrasco recordó que las entradas aún no están a la venta y que la información oficial, disponible en la app Weverse, incluirá también el sitio web oficial de la venta de boletos al concierto de BTS y el costo de las mismas.

“También se ha detectado el uso de perfiles falsos, enlaces fraudulentos y mensajes con sentido de urgencia, dirigidos principalmente a jóvenes y seguidores del fandom, con el objetivo de obtener dinero, información personal o datos bancarios, exponiendo a las víctimas a delitos informáticos y riesgos a su seguridad digital”, dijo.

Estas recomendaciones también te ayudarán a evitar que seas víctima de estafa en la compra de entradas a conciertos:

Es necesario que confirmes que el sitio web sea el oficial, usando las redes sociales o plataformas verificadas del organizador del concierto o el grupo musical.

Si se trata de perfiles de redes sociales, identifica que sean verdaderos revisando la fecha de creación de la página de Facebook o la cuenta de Instagram o TikTok. También debes revisar los posts más recientes para encontrar críticas o alertas de estafas.

La Policía sugiere evitar compras por mensajes privados y no compartir información personal o financiera fuera de plataformas autorizadas.