Las actividades comerciales que se efectuaron en los conciertos del conocido cantante ‘Bad Bunny’, el fin de semana, registraron ingresos de S/ 2,751,577, aludiendo a la venta de bebidas, alimentos y merchandising; informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La entidad señaló que se supervisó las ventas realizadas por 53 establecimientos concesionados para comercializar productos dentro del Estadio Nacional , lugar de los conciertos del cantante puertorriqueño el viernes 16 y sábado 17 de enero. Los puestos de venta verificados se dividieron en 33 establecimientos de bebidas, 12 de alimentos y ocho de merchandising oficial.

En detalle, la comercialización de bebidas (agua, gaseosa, cervezas y otros) registró ingresos por S/ 2,016,030, mientras que en segundo lugar se ubicó la venta de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn) con S/ 426,548.

Asimismo, los locales de merchandising (ropa y accesorios con el logo oficial del concierto) generó una facturación de S/ 308,999.

Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos. | Foto: Giancarlo Ávila

Situación del sector espectáculos

La presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) del Gremio de Servicios de la CCL, Doris Espinoza, manifestó que si bien no se cuenta con información completa sobre todos los megaeventos que se darán en el 2026, a la fecha se ha confirmado presentaciones (además de Bad Bunny) de My Chemical Romance, Miguel Bosé, Ed Sheeran y el festival Vivo x el Rock 2026, entre otros.

“Todo indica que se superará los niveles registrados en el 2025 (se proyecta que sector espectáculos haya crecido entre el 8% y 10%), tanto en número de espectáculos como en volumen de asistentes y recaudación, consolidando al Perú como uno de los principales destinos de conciertos en la región”, refirió.