El artista se presentó el viernes 16 y sábado 17 de enero en el Estadio Nacional. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)
El artista se presentó el viernes 16 y sábado 17 de enero en el Estadio Nacional. (Foto: Giancarlo Ávila - GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las , el fin de semana, registraron ingresos de S/ 2,751,577, aludiendo a la venta de bebidas, alimentos y merchandising; informó la .

La entidad señaló que se supervisó las ventas realizadas por 53 establecimientos concesionados para comercializar productos dentro del Estadio Nacional, lugar de los . Los puestos de venta verificados se dividieron en 33 establecimientos de bebidas, 12 de alimentos y ocho de merchandising oficial.

En detalle, la comercialización de bebidas (agua, gaseosa, cervezas y otros) registró ingresos por S/ 2,016,030, mientras que en segundo lugar se ubicó la venta de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn) con S/ 426,548.

Asimismo, los locales de merchandising (ropa y accesorios con el logo oficial del concierto) generó una facturación de S/ 308,999.

Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos. | Foto: Giancarlo Ávila
Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos. | Foto: Giancarlo Ávila
LEA TAMBIÉN: Sector espectáculos cierra año en azul y se alista para cinco grandes conciertos en 2026

Situación del sector espectáculos

La presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) del Gremio de Servicios de la CCL, Doris Espinoza, manifestó que si bien no se cuenta con información completa sobre todos los megaeventos que se darán en el 2026, a la fecha se ha confirmado presentaciones (además de Bad Bunny) de My Chemical Romance, Miguel Bosé, Ed Sheeran y el festival Vivo x el Rock 2026, entre otros.

“Todo indica que se superará los niveles registrados en el 2025 (se proyecta que sector espectáculos haya crecido entre el 8% y 10%), tanto en número de espectáculos como en volumen de asistentes y recaudación, consolidando al Perú como uno de los principales destinos de conciertos en la región”, refirió.

En esa línea, la representante señaló que Lima sigue siendo una plaza atractiva en Sudamérica para artistas internacionales, después de Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo y Río de Janeiro. No obstante, reiteró que persiste el problema de la ausencia de locales y estructuras adecuadas para la realización de espectáculos de gran envergadura, lo que limita el desarrollo sostenido de la industria.

LEA TAMBIÉN: Estado de emergencia: ¿A partir de cuántos asistentes se considera espectáculo masivo?

TE PUEDE INTERESAR

Sector espectáculos cierra año en azul y se alista para cinco grandes conciertos en 2026
¿Es legal negar la entrada a un cliente? Lo que dice la ley para comercios y espectáculos
Congreso: proponen ley que prohíbe uso de cóndor andino en festividades o espectáculos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.