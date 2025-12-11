Entre las localidades agregadas están "Los Vecinos", "PIT A", "PIT B" y el Escenario B, conocido como "La Casita", uno de los elementos más emblemáticos del tour. (Foto: Instagram Bad Bunny)
Este martes 9 de diciembre, la productora F&M Entertainment anunció cambios en la distribución del show para los conciertos de Bad Bunny en Lima, como parte de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”. En ese sentido, informó que se abrirán más zonas para el público y se realizará un cambio en la estructura del escenario dentro del Estadio Nacional.

