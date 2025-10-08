El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny como artista principal del show del medio tiempo del Super Bowl, calificándola como “absolutamente ridícula”.

Trump, durante una entrevista en el medio Newsmax, afirmó públicamente que no conoce a Bad Bunny ni entiende por qué fue seleccionado para el evento.

“Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó el presidente.

El mandatario también expresó su desacuerdo con ciertas reglas técnicas de la NFL, en particular la nueva patada inicial, que demostró poco segura y negativa para el fútbol americano.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, mencionó.

La selección de Bad Bunny para el espectáculo ha generado críticas en sectores republicanos, especialmente por el hecho de que su música es en español.

Tras el anuncio, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, mencionó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serán desplegados durante el evento, aunque luego la Casa Blanca luego aclaró que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl.

En respuesta, Bad Bunny abordó las críticas en el programa Saturday Night Live, haciendo chistes en inglés y español, y animando a quienes no lo entendieron a aprender español antes del evento.

Elaborado con información de EFE.