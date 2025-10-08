Trump calificó de “absolutamente ridículo” que Bad Bunny actúe en el Super Bowl. (Foto: Composición/EFE)
Trump, durante una entrevista en el medio Newsmax, afirmó públicamente que no conoce a Bad Bunny ni entiende por qué fue seleccionado para el evento.

“Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó el presidente.

El mandatario también expresó su desacuerdo con ciertas reglas técnicas de la NFL, en particular la nueva patada inicial, que demostró poco segura y negativa para el fútbol americano.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, mencionó.

La selección de Bad Bunny para el espectáculo

Tras el anuncio, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, mencionó que , aunque luego la Casa Blanca luego aclaró que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl.

En respuesta, , y animando a quienes no lo entendieron a aprender español antes del evento.

Elaborado con información de EFE.

