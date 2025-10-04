El BCRP posiciona de buena manera a algunos productos metálicos en un contexto restrictivo comercial. (Fuente: Andina)
El BCRP posiciona de buena manera a algunos productos metálicos en un contexto restrictivo comercial. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Un reciente análisis del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) posiciona a algunos productos metálicos peruanos entre los principales beneficiados en un contexto de incremento de aranceles a nivel global, a partir de la aplicación de una política agresiva desde la administración de Estados Unidos, al mando de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR

Perumin: Zonas Económicas Especiales impulsan la minería y atraen inversión en el Perú
La fecha clave de Tía María y más proyectos para la minería en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.