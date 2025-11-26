El Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó hace unos meses el proyecto para construir la Arena de Lima, un recinto en terrenos colindantes con el Parque de las Leyendas, en San Miguel, para la realización de conciertos.

“He visitado donde operan en Buenos Aires (Argentina). El mismo grupo (Movistar Arena) lo ha presentado acá. No hay ningún riesgo contra la fauna animal ni el suelo. Es realmente tecnología de punta y Lima no tiene un recinto cerrado”, comentó a la prensa el alcalde Renzo Reggiardo.

El burgomaestre indicó que el proyecto —estimado para recibir a 20,000 personas— favorecerá a la economía del Parque de las Leyendas e impulsará la modernidad.

El Concejo Metropolitano aprobó el proyecto de la Arena de Lima en San Miguel. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Además, reiteró que con la construcción de la Arena de Lima evitarán “escándalos alrededor de conciertos” que se traducen en quejas de los vecinos.

“Esperemos que avance. Es un gran aporte en favor de la cultura y modernidad. Vamos a ver cómo se desarrolla porque la burocracia es lenta”, aclaró.

Reubicación de ambulantes

En otro momento, el alcalde de Lima explicó que el plan de reubicación de ambulantes en zonas como Mesa Redonda, Triángulo de Grau y otros puntos críticos del centro de Lima está en marcha, pero aún no se concreta debido a la falta de terrenos disponibles.

En diálogo con canal N, indicó que se han iniciado conversaciones con varias entidades que podrían facilitar espacios, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Defensoría del Pueblo.