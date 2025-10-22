En las grandes capitales del mundo, los recintos para espectáculos culturales, de entretenimiento y deportivos son símbolos de modernidad, convivencia y desarrollo. Espacios que concentran miles de asistentes y donde cada experiencia está diseñada para disfrutar con comodidad, tecnología y respeto por el entorno.

Con esa visión, Lima se prepara para recibir Lima Arena, el primer recinto techado e insonorizado del Perú, un proyecto que transformará la manera en que la ciudad vive el entretenimiento y la cultura, con una visión sostenible y de convivencia responsable con el entorno.

Ubicado dentro del Parque de las Leyendas, en San Miguel, Lima Arena será un espacio de última generación diseñado para albergar conciertos, eventos culturales, ferias y competencias deportivas. Su construcción representa una inversión privada de alrededor de US$ 100 millones, que ofrecerá experiencias seguras y de calidad para el público, respetando al mismo tiempo el equilibrio urbano y ambiental.

INNOVACIÓN ACÚSTICA Y CONVIVENCIA SOSTENIBLE

El corazón del proyecto está en su tecnología acústica de clase mundial, desarrollada por la firma internacional WJHW, especializada en diseño de sonido arquitectónico.

Según explican los representantes del proyecto, gracias a este sistema el sonido que emita Lima Arena al exterior no superará los 37 decibeles, un nivel similar al ambiente de una biblioteca. Esto garantiza que las actividades internas no generen molestias en el entorno ni afecten la tranquilidad de la fauna y los vecinos del Parque de las Leyendas. Se trata de una mejora fundamental, ya que los actuales niveles de ruido en la zona alcanzan picos de 80 a 90 decibeles, permitiendo que eventos que hoy se realizan al aire libre se puedan llevar a cabo en su interior disminuyendo así la actual contaminación sonora.

El recinto ha sido evaluado por especialistas en zoología, bienestar animal, gestión ambiental y acústica, quienes confirmaron su compatibilidad con el entorno. Además, ocupará solo el 2% de la superficie del Parque, fuera de las zonas arqueológica y zoológica, reafirmando su compromiso con la protección del ecosistema y la convivencia armónica entre cultura y medio ambiente.

Lima Arena se posiciona como un modelo de infraestructura sostenible, diseñado para ofrecer experiencias de gran formato, amigable con la calidad de vida urbana y el equilibrio natural del entorno.

AL SERVICIO DE LA CULTURA Y COMUNIDAD

Lima Arena ha sido diseñado como un espacio integral pensado en la comodidad y seguridad del público. Al interior, el público encontrará asientos numerados, climatización, pantallas e iluminación de última generación, estacionamiento exclusivo y sistemas digitales de compra anticipada de tickets y de acceso rápido y seguro. Otro aspecto importante es su ubicación estratégica, cercana a grandes avenidas y a la futura Línea 2 del Metro de Lima, que facilitará la movilidad y reducirá los tiempos de traslado.

El proyecto también generará un impacto económico positivo, al crear miles de empleos directos e indirectos y dinamizar sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio local. Del mismo modo, aportará ingresos sostenibles al Patronato del Parque de las Leyendas y, al finalizar la concesión la infraestructura pasará a ser propiedad de la Municipalidad de Lima.

Con su enfoque en innovación, sostenibilidad y convivencia urbana, Lima Arena busca convertirse en un referente regional para la organización de eventos culturales y deportivos, poniendo a Lima como una capital moderna y abierta al mundo. Conoce más sobre su desarrollo y compromiso con la ciudad en limaarena.pe .