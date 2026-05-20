Cuba adelantará unos 15 días el cierre del curso escolar debido a la profunda crisis energética que sufre la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, informaron este miércoles medios oficiales.

La ministra de Educación en la isla, Naima Trujillo, explicó que el proceso se llevará a cabo “de forma gradual del 15 al 30 de junio próximo” y que esta decisión se tomó por “la falta total de combustible y las limitaciones logísticas que provoca el bloqueo petrolero de EE.UU.”

La decisión, agregó, responde a una “evaluación humana profunda y sensible” de la compleja situación del país, pero agregó que “no se trata de adelantar un calendario de exámenes (...) sino de iniciar un cierre gradual del periodo lectivo”.

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El país caribeño atraviesa una profunda crisis energética desde el año 2024, agravada por el bloqueo petrolero impuesto en enero por EE.UU. Amplias zonas del país sufren apagones de hasta dos días seguidos, mientras que en La Habana se han superado las 24 horas sin suministro.

La economía está paralizada casi por completo y el Gobierno cubano ha aplicado un plan de contingencia en todos los sectores y llevando a la semipresencialidad la mayoría de los niveles educativos.

“Después de una noche sin corriente, ir a la escuela (...) es un reto” para estudiantes y profesores, reconoció Trujillo, y especificó que para mantener parte del presente curso disminuyeron en cada territorio del país “la admisión, el servicio de seminternado y los días de presencialidad”.

El 13 de mayo de 2026, varias personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana, Cuba. (Foto de Yamil LAGE / AFP).

La ministra informó que los centros de educación especial concluirán sus labores en el presente mes, mientras que los de la primera infancia -los círculos infantiles estatales- para niños de uno a cinco años, “se mantendrán” en dependencia de “las políticas gubernamentales que sean aprobadas próximamente para sus trabajadores”.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, indicó que el curso académico actual concluirá en los primeros días de julio, para la mayoría de las carreras universitarias y no se realizarán los exámenes de ingreso a ese nivel educativo.

“El elemento esencial para definir el otorgamiento de las carreras será el índice académico acumulado por los estudiantes”, especificó.

La educación superior en Cuba ha sido de las más afectadas por los problemas que ha causado la falta de combustible lo que provocó que en marzo pasado, una treintena de estudiantes protagonizara una sentada en la escalinata de la Universidad de La Habana para protestar por la grave crisis en el país, sus efectos y la falta de efectividad de las vías institucionales para sus quejas.

Los universitarios señalaban que la falta de corriente y conexión dificulta enormemente el aprendizaje y la entrega en tiempo y forma de trabajos.

En aquel momento, propusieron realizar una consulta para determinar si la mayoría de los universitarios consideraba necesario “detener” el semestre debido a las dificultades con el suministro eléctrico, la conexión a internet y el transporte; pero las autoridades cubanas informaron después, que el curso continuaba.