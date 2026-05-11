Además de detener la producción del metal clave para baterías, la medida implica que Cuba pierde ingresos por su participación en operaciones de refinación en Alberta y en una comercializadora de metales que gestionaba junto a Sherritt desde Bahamas, según Omar Everleny Pérez , exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

Sherritt también produce electricidad, petróleo y gas en la isla a través de una participación de un tercio en Energas S.A., otra empresa mixta con compañías estatales cubanas. Energas, que representa cerca del 10% de la capacidad nacional, es clave porque genera la energía de respaldo necesaria para reactivar las envejecidas plantas termoeléctricas tras apagones crónicos, explicó Everleny.

“Los mayores problemas se van a ver en la producción eléctrica”, señaló el experto por teléfono desde La Habana. “Este es un golpe devastador para nuestra economía”.

Sherritt no respondió a solicitudes de comentarios sobre el estado de esas operaciones. Sus acciones cayeron hasta un 10% el viernes en Toronto, tras desplomarse un 42% el día anterior por la noticia de su salida de Cuba.

Cuba viene sufriendo apagones de varios días que se han agravado desde que EE.UU. impuso en enero un bloqueo energético casi total sobre la isla. Desde su regreso al poder en 2024, la administración de Donald Trump ha intensificado la presión económica en un intento por poner fin a 67 años de régimen de partido único.

Washington ha impactado en las remesas, el turismo y las brigadas médicas internacionales, algunas de las principales fuentes de ingresos externos de La Habana, señaló Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta especializado en la economía cubana.

EE.UU. “ha hecho un trabajo increíblemente eficaz al atacar sus fuentes de ingresos”, afirmó. “Ahora han golpeado las exportaciones de níquel; queda muy poco por afectar”.

Hasta 2021, las matas de níquel —una mezcla menos refinada— eran la principal exportación de Cuba, con US$ 788 millones, superando al tabaco y al azúcar crudo, según el Observatorio de Complejidad Económica. En 2024, último dato disponible, el níquel cayó al tercer lugar con US$88,6 millones.

Sherritt opera en Cuba desde la década de 1990 y había desafiado durante años el embargo de EE.UU. Que ahora abandone la isla “es una concesión significativa al peso de estas sanciones”, dijo Spadoni.

La atención se centra ahora en otras empresas internacionales con negocios en Cuba, incluidos operadores hoteleros españoles, después de que EE.UU. señalara que tendrán alrededor de un mes para reducir operaciones vinculadas al conglomerado militar del país o enfrentar posibles sanciones.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Sherritt fue objetivo porque “ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano”, señalando que utilizaba activos expropiados a ciudadanos estadounidenses tras la revolución de 1959.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó las nuevas sanciones —dirigidas a ciudadanos y entidades extranjeras que operan en la isla— como un acto de “chantaje e intimidación” que “dificultará aún más el funcionamiento de la economía nacional”.