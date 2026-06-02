El Galeno es uno de los proyectos cupríferos más importantes de la cartera minera peruana.
El Galeno es uno de los proyectos cupríferos más importantes de la cartera minera peruana.
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Redacción Gestión
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El , avanza hacia una nueva etapa de desarrollo.(controlador de ), informó que se encuentra culminando los estudios ambientales y los procedimientos requeridos para iniciar el proceso de evaluación de esta iniciativa ante las autoridades competentes. El desarrollo de este yacimiento de , oro, plata y molibdeno contempla inversiones superiores a US$ 3,500 millones.

Los avances fueron revisados durante una reunión entre representantes de la compañía y el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán. La empresa indicó que continúa desarrollando los trámites necesarios para la presentación y revisión técnica de la documentación ante el (Minem).

Lumina Copper forma parte de un grupo minero con presencia en Sudamérica y participación en proyectos vinculados a cobre y molibdeno.
Lumina Copper forma parte de un grupo minero con presencia en Sudamérica y participación en proyectos vinculados a cobre y molibdeno.
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El Galeno retoma impulso tras actualizar estudios clave

El referido anuncio representa un nuevo avance para una iniciativa que permaneció varios años sin mayores progresos. En marzo de 2025, Ivo Zhao, gerente general para América de MMG y gerente de la , señaló que el proyecto requería actualizar diversos estudios, incluido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), antes de retomar su desarrollo.

Más de un año después, Lumina Copper informó ahora que dichos trabajos se encuentran en su etapa final, acercando a El Galeno al proceso de evaluación por parte de las autoridades competentes.

Considerado uno de los proyectos cupríferos más importantes de la cartera minera peruana, El Galeno figura entre las iniciativas llamadas a fortalecer la producción nacional de cobre durante los próximos años.

El proyecto El Galeno busca dinamizar la inversión minera en Cajamarca.
El proyecto El Galeno busca dinamizar la inversión minera en Cajamarca.
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Una apuesta de US$ 3,500 millones para Cajamarca

Durante la mencionada reunión, el titular del Minem destacó la importancia estratégica de El Galeno para impulsar el .

Según manifestó, la eventual puesta en marcha de la iniciativa contribuiría a la generación de empleo, la contratación de proveedores locales y una mayor transferencia de recursos hacia las comunidades y gobiernos subnacionales.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de promover proyectos mineros de gran escala que permitan aprovechar el potencial geológico del país y fortalecer la competitividad del sector.

Con una inversión estimada superior a US$ 3,500 millones, El Galeno figura entre los proyectos llamados a dinamizar la cartera minera nacional.

En un contexto de creciente demanda mundial de cobre, la iniciativa también forma parte del grupo de proyectos considerados clave para elevar la producción peruana del metal rojo en los próximos años.

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