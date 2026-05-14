En marzo pasado, el Estado peruano, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), suscribió el contrato de concesión con el grupo Jinzhao Perú para el desarrollo del nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (Ica). El proyecto demandará una inversión superior a los US$ 400 millones y posicionará a San Juan de Marcona como el tercer puerto más grande del país, solo por detrás del Callao y Chancay. Ahora, la concesionaria ya alista modificaciones al diseño original con un doble objetivo: mejorar la eficiencia operativa y reducir los impactos ambientales. ¿En qué consisten estos cambios?
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