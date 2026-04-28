Nuevo almacén logístico de Fargo refuerza la actividad en torno al puerto de Chancay.
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Redacción Gestión
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, puso en marcha el primer almacén extraportuario en torno al ubicado a un kilómetro de distancia, con el objetivo de atender la demanda de servicios logísticos de diversas industrias impulsada por el nuevo puerto.

La nueva sede cuenta con un área de 20,000 m² y permitirá a la compañía ampliar su cobertura, así como generar eficiencias en la cadena de suministro para diversas industrias vinculadas al desarrollo del puerto.

En esta locación, ofrece servicios de depósito temporal, aduanero y simple —tanto para exportación como importación—, además de almacenamiento de contenedores vacíos y transporte. Esta operación se suma a sus almacenes en el Callao y a su sede en Arequipa, desde donde atiende la región sur.

Con este primer almacén extraportuario en Chancay, Fargo aporta al desarrollo del ecosistema logístico vinculado a este nuevo terminal portuario, tal como lo venimos haciendo en los polos de Callao y Arequipa. Al servicio de nuestros clientes, desplegamos este nuevo brazo logístico para la descentralización de sus actividades”, señaló Raúl Neyra, gerente general de Fargo.

Puerto de Chancay impulsa nueva demanda logística en el país. Foto: Andina.
Puerto de Chancay impulsa nueva demanda logística en el país. Foto: Andina.
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Operaciones y crecimiento

En el último año, Fargo registró ventas por US$ 47 millones, el nivel más alto de su trayectoria, y en el primer trimestre de 2026 mantiene una tendencia de crecimiento.

Este resultado responde a la confianza de nuestros clientes en las distintas etapas de los proyectos logísticos, que atendemos con capacidades ampliadas, estándares de excelencia y el desarrollo de talento especializado”, añadió Neyra.

Actualmente, la compañía cuenta con acuerdos con tres importantes navieras para el manejo de contenedores vacíos. Asimismo, en 2025 implementó un local anexo de 47,000 m² adicionales en el Callao y adquirió una flota de camiones a combustión GNV para transporte de larga distancia, destinada en gran medida a atender , además de nuevos portacontenedores.

Fargo gestiona servicios de almacenamiento, transporte y logística para diversos sectores en el Perú.
Fargo gestiona servicios de almacenamiento, transporte y logística para diversos sectores en el Perú.
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Apuesta por sostenibilidad y certificaciones

Como parte de su estrategia, Fargo renovó su flota de 20 montacargas a combustión por equipos eléctricos, en línea con su enfoque en sostenibilidad.

La empresa cuenta con certificaciones como BASC, trinorma ISO en calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, así como la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) y la ISO 37001 de gestión antisoborno. Además, forma parte de la Asociación de Buenos Empleadores y posee el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible.

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