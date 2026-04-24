Inaugurado en noviembre de 2024, el megapuerto es evaluado por el organismo como un canal que va más allá del comercio bilateral Perú-China. El PECC proyecta su potencial como puerto de transbordo entre Latinoamérica y la costa este del Asia-Pacífico, con alcance incluso hacia el Atlántico. Su desarrollo se da sobre la base institucional que representa el TLC Perú-China, primer acuerdo de ese tipo suscrito por China en la región.

Los ejes del PECC este año son apertura, innovación y el FTAAP (Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico).

“Chancay conecta Latinoamérica con China, y también desde el otro lado de la costa. Hacemos que el mundo sea más pequeño hoy en día”, sostuvo He Xilin, deputy director, Secretariat of Pacific Economic Cooperation Council (PECC) China of China Institute of International Studies.

El PECC destacó que Chancay podría convertirse en un puerto de transbordo clave. (Foto: EC)

Los tres niveles de conectividad en la zona APEC

Consultada sobre cómo medir la trascendencia del megapuerto de Chancay, He Xilin explicó que la conectividad opera en tres niveles.

“ El primero es infraestructura: puertos, ferrocarriles, carreteras. El segundo nivel es institucional. Por ejemplo, creamos muchas reglas sobre cómo cooperar. El tercero es de persona a persona ”, comentó.

En ese sentido, consideró que el megapuerto de Chancay es un buen ejemplo de un canal entre China y la costa occidental del Pacífico.

“Tal vez en el futuro, será como un puerto de transbordo entre Latinoamérica, la otra costa de Latinoamérica y la costa este del Asia-Pacífico. Será cada vez más importante”, afirmó.

TLC Perú-China: la base institucional

Respecto al TLC optimizado entre Perú y China, He Xilin precisó no ser especialista en el acuerdo bilateral, pero remarcó que el país asiático tiene muy buena relación con Perú.

“Tenemos el primer acuerdo de TLC con Perú en Latinoamérica. Creo que esta es la base de la cooperación económica bilatera”, refirió.

Añadió que la inversión en el megapuerto de Chancay es muy grande y no solo sirve a China y Perú, sino también a China y los países latinoamericanos.

La infraestructura de Chancay gana relevancia por su potencial logístico y comercial. Composición EC: 24 Horas (YouTube)

Premisas de cooperación y rol de Perú en FTAAP

Ante la consulta sobre las premisas del vínculo de China y Perú en el frente de la institucionalidad, He Xilin recordó que el Gobierno y varias instituciones del Perú formularán las correspondientes políticas económicas y comerciales más allá de los problemas políticos internos.

“Estas políticas serán formuladas por Perú. Necesitamos evaluar las perspectivas futuras de cooperación entre China y Perú”, manifestó.

Sobre el papel de Perú en la integración regional, recordó Perú jugó un papel muy activo en APEC liderando el FTAAP. “En 2024, adoptamos la Declaración de Ichma sobre el FTAAP”, remarcó.