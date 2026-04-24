El megapuerto de Chancay se posiciona como un hub estratégico entre Latinoamérica y Asia en la agenda APEC 2026. (Foto: cortesía del Cechap)
El megapuerto de Chancay se posiciona como un hub estratégico entre Latinoamérica y Asia en la agenda APEC 2026. (Foto: cortesía del Cechap)
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Redacción Gestión
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Josimar Cóndor
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Con China preparando la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, el Pacific Economic Cooperation Council (PECC), que asesora al APEC, ya perfila los temas que marcarán la agenda técnica regional. Así, durante una reunión con periodistas en Beijing, dónde participó el Diario Gestión, el PECC abordó rol del megapuerto de Chancay como infraestructura clave para la integración del Asia-Pacífico.

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