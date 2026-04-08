Puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
Puerto de Chancay. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en una sesión presidida por el jefe del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

El plan define los lineamientos y

En la misma sesión, el Ejecutivo aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo de la autoridad, que establece las normas para su organización, funcionamiento y forma de decidir.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay registró pérdidas en su primer año de operación comercial

Con todo ello, se busca

El plan consideró al puerto de Chancay como un motor de desarrollo económico, social y territorial en toda su zona de influencia.

LEA TAMBIÉN: Interés en Perú de construir un dique seco post-panamax genera reacción en Chile

Además, durante la reunión, se presentó una cartera de 21 proyectos priorizados en el entorno del puerto, destinadas a atender la mayor demanda de servicios que generará su operación.

así como proyectos de transporte y seguridad ciudadana.

El puerto de Chancay. (Foto: cortesía del Cechap)
El puerto de Chancay. (Foto: cortesía del Cechap)

TE PUEDE INTERESAR

Incautan materiales utilizados por la minería ilegal valorizados en más de S/763 millones
Gabinete Arroyo se presentará el jueves 16 de abril a pedir el voto de confianza en el Congreso
Gobierno prorroga estado de emergencia en varios distritos del país por intensas lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.