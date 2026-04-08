El Gobierno aprobó el plan de trabajo de la Autoridad Nacional Autónoma del puerto de Chancay, en una sesión presidida por el jefe del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

El plan define los lineamientos y el marco operativo para el desarrollo del terminal portuario, con el objetivo de convertirlo en un eje estratégico de la economía nacional.

En la misma sesión, el Ejecutivo aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo de la autoridad, que establece las normas para su organización, funcionamiento y forma de decidir.

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Con todo ello, se busca ordenar la gestión institucional del proyecto y mejorar el cumplimiento de sus objetivos en el corto y mediano plazo.

El plan consideró al puerto de Chancay como un motor de desarrollo económico, social y territorial en toda su zona de influencia. En esa misma línea, se fijaron los criterios para planificar, ejecutar y evaluar los proyectos vinculados a la expansión del terminal portuario.

Además, durante la reunión, se presentó una cartera de 21 proyectos priorizados en el entorno del puerto, destinadas a atender la mayor demanda de servicios que generará su operación.

Entre las obras principales se incluyen comisarías, centros de salud, sistemas de agua y saneamiento, así como proyectos de transporte y seguridad ciudadana.