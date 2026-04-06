Luis Arroyo juró como presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, tras la salida de Denisse Millares al cargo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Luis Arroyo juró como presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, tras la salida de Denisse Millares al cargo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
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del 12 de abril.

Hoy ya se tiene una fecha precisa, luego que se hiciera pública una carta dirigida por Rospigliosi a Arriola. En la misiva se especifica que se le invita a presentarse el jueves 16 de abril a las 10:00 de la mañana.

“Me dirijo a usted para saludarlo e invitarlo, en compañía de los miembros de su Gabinete Ministerial, a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 16 de abril de 2026, a las 10:00 a.m., en atención a la solicitud que contiene su Oficio N° D000376-2026-PCM-DPCM y en virtud a lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú“, señala la misiva.

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En la mencionada sesión del Pleno, que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 inciso e, 55 Inciso e y 82 del Reglamento del Congreso, la Representación Nacional escuchará su exposición y debatirá sobre la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, añade la misiva.

Dentro del plazo

El gabinete encabezado por Luis Arroyo se mantiene aún dentro del plazo constitucional de 30 días para presentarse ante el Congreso.

al cargo.

Fernando Rospigliosi en reunión con el nuevo premier Luis Arroyo. Foto: Congreso.
Fernando Rospigliosi en reunión con el nuevo premier Luis Arroyo. Foto: Congreso.

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