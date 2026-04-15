El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Torres, sostuvo que los actores políticos y la ciudadanía deben mantenerse vigilantes frente a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de cuestionamientos por fallas logísticas en la jornada electoral del 12 de abril.

En esa línea, remarcó que, desde su agrupación, no existen pruebas ni indicios de fraude electoral. “No vemos pruebas ni indicios que hubo fraude. Lo que sí es claro es que hubo una ineptitud tremenda” , afirmó, en referencia al desempeño del jefe del organismo electoral, Piero Corvetto.

Torres cuestionó duramente la gestión de Corvetto al señalar que la entidad contaba con presupuesto y tiempo suficiente para prever los problemas registrados en Lima. “Hay una ineptitud total de cómo ha afrontado esta responsabilidad. Definitivamente amerita una investigación”, indicó, tras advertir que lo ocurrido debe ser un llamado de atención de cara a la segunda vuelta.

Asimismo, saludó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar el horario de votación y habilitar un día adicional para los 13 centros afectados, al considerar que fue “correcta y adecuada”.

Llamado a respetar el estado de derecho

En otro momento, el dirigente de Fuerza Popular expresó su preocupación por los llamados a desconocer los resultados electorales. En ese contexto, cuestionó las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien advirtió sobre una eventual insurgencia.

“Si a ti no te gustan los resultados, tienes las vías para discutirlo. Estamos en un estado de derecho donde hay reglas y procedimientos”, enfatizó.

López Aliaga advirtió marcha multitudinaria e “insurgencia civil”, tras cuestionar proceso electoral. Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec

Torres también calificó como irresponsable adelantar acusaciones de fraude sin contar con resultados finales . “Ni siquiera estamos ante los resultados finales y ya estamos vociferando que sucedió algo fraudulento. Es poco amable con la sociedad que busca estabilidad y orden”, señaló.

En esa línea, insistió en que cualquier cuestionamiento debe sustentarse con pruebas. “Pediría que muestren las pruebas o indicios. Solo vemos alegatos”, añadió.

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“Es sospechoso ver al candidato de JPP, sentado, tranquilo”

Finalmente, reiteró que el país atraviesa una crisis prolongada y que discursos que promueven el caos afectan la democracia. “Todos debemos estar alineados en que hay principios de democracia que debemos aceptar”, puntualizó, al subrayar la necesidad de respetar las reglas del sistema electoral y los mecanismos institucionales para resolver eventuales impugnaciones.

“Es sospechoso ver al candidato de Juntos por el Perú, sentado, tranquilo después de haber emitido un comunicado incendiario, y luego está tranquilo. Por supuesto que me llama la atención. Por eso debemos estar vigilantes”, afirmó.