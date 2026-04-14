El coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, afirmó que el Ministerio Público continúa con las investigaciones frente a casos donde presuntamente se vulneraron derechos electorales y que se determinarán las responsabilidades correspondientes tras ello.

En este contexto, indicó en el segundo día de la elección, realizado en 13 locales de votación en Lima Sur, también se registraron distintas irregularidades que serán remitidas a la Fiscalía Penal para que establezca si hay responsabilidades y en qué funcionarios recaerían.

Sostuvo que hubo una notoria afectación al derecho ciudadano al sufragio y que el Ministerio Público debe defender esos derechos, precisando que estos son materia de denuncias penales.

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Por otro lado, no descartó que las investigaciones del Ministerio Público alcancen a altos funcionarios de la ONPE, incluido su jefe, Piero Corvetto.

Explicó que el fiscal de la Nación ya derivó la denuncia contra el titular de la ONPE a la Fiscalía Suprema para que inicie las investigaciones sobre eventuales responsabilidades contra Corvetto y otros gerentes, funcionarios o servidores que pudieran haber cometido delitos.

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También, recordó que el mismo día de la elección se realizaron acciones contra la empresa Gálaga, encargada del traslado del material electoral que no llegó a tiempo, y que se investigarán las omisiones o demoras del exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, quien se encuentra detenido.

“Se van a analizar también, por parte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, los contratos suscritos por parte de ONPE con esta empresa Gálaga y si en los mismos se evidenciaría o no la presunta comisión de delito de colusión, por ejemplo, y con la defraudación al Estado”, acotó e, funcionario.

Finalmente, añadió que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios revisará los contratos entre la ONPE y la empresa Gálaga para determinar si hay indicios de delitos como colusión y defraudación al Estado.