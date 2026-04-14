Denuncia contra jefe de ONPE fue derivada a la Fiscalía Suprema. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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s y que se determinarán las responsabilidades correspondientes tras ello.

En este contexto, indicó en el segundo día de la elección, realizado en 13 locales de votación en Lima Sur, también se registraron distintas irregularidades que serán remitidas a la Fiscalía Penal para que establezca si hay responsabilidades y en qué funcionarios recaerían.

Sostuvo que

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Por otro lado,

Explicó que el fiscal de la Nación ya

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También, recordó que el mismo día de la elección se realizaron acciones contra la empresa Gálaga, encargada del traslado del material electoral que no llegó a tiempo, y que se investigarán las omisiones o demoras del exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, quien se encuentra detenido.

“Se van a analizar también, por parte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, los contratos suscritos por parte de ONPE con esta empresa Gálaga y si en los mismos se evidenciaría o no la presunta comisión de delito de colusión, por ejemplo, y con la defraudación al Estado”, acotó e, funcionario.

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Finalmente, añadió que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios revisará los contratos entre la ONPE y la empresa Gálaga para determinar si hay indicios de delitos como colusión y defraudación al Estado.

Frontis de la sede central del Ministerio Público. Foto: Difusión
Frontis de la sede central del Ministerio Público. Foto: Difusión

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