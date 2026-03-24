Miguel Torres, postulante al Senado por Fuerza Popular, cuestionó que la agrupación política tenga que asumir el costo de más de S/ 17 millones por las copias certificadas de las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021, tras fallo emitido por el Poder Judicial.

Como se sabe, el mencionado fallo ordena a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregar la citada información electoral a Fuerza Popular, agrupación que hace cinco años denunció un presunto fraude en las Elecciones Generales que tuvo como ganador Pedro Castillo.

ONPE manifestó que acatará el fallo entregando la información en formato digital; no obstante, aclaró que las listas físicas, correspondientes a 2.5 millones de páginas las cuales deberán ser certificadas conforme a lo solicitado, tienen un costo de S/17 millones y que deberán ser asumidas por la parte demandante, de acuerdo con la resolución digital.

Cabe mencionar que el universo de listas requeridas corresponde a mesas donde sufragaron más de 18.8 millones de ciudadanos.

El también candidato a la segunda vicepresidencia de la República manifestó que, si bien el Poder Judicial tardó en “darle la razón” a la organización política, existen “trabas” y “obstáculos” para que Fuerza Popular acceda a la información.

Poder Judicial ordenó a la ONPE entregar a Fuerza Popular las listas de electores de la segunda vuelta de 2021, con resguardo de datos personales. Foto: Andina.

“La verdad es como que uno dijera, ok, pero ¿y así? ¿De qué manera sirve? Me hace pensar mucho en los emprendedores, ¿no? Cuando le dices, oye, puedes hacer tus actividades, pero tienes que cumplir con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veinte requisitos para poder lograrlo. Eso es lo que sentimos nosotros”, afirmó Torres a RPP.

En respuesta, Torres afirmó que Fuerza Popular apelará al fallo al insistir que se trata de una “barrera” que impide esclarecer dudas sobre presuntas irregularidades en el anterior proceso. “Estamos apelando, lo pueden pasar digital y no tenemos problema, pero 17 millones es evidentemente una barrera que se nos está poniendo para no tener la información”, sostuvo.

“No es un tema de caprichos, no es un tema que queramos retroceder al pasado. Creo que lo que estamos buscando son hitos importantes en miras de esta y las próximas elecciones”, añadió.

En otro momento, enfatizó que el pedido de información fue hace cinco años, lo que “también nos demuestra cómo está nuestro sistema de justicia”.