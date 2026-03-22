A pocas semanas de las elecciones en el Perú, aún no hay un liderazgo firme en el tablero. Según la última encuesta de Datum Internacional, Keiko Fujimori y Rafel López Aliaga lideran un empate técnico, pero en medio de un contexto en el que el 57% del electorado sigue indeciso.

La encuesta fue encargada por el diario El Comercio y se aplicó a una muestra nacional de 1,500 personas entre 18 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, tanto en zonas urbanas como rurales. El trabajo de campo se desarrolló entre el 13 y el 17 de marzo de 2026.

Elecciones en cifras

Puntualmente, solo el 43% de los peruanos asegura que ha decidido su voto y que no lo cambiaría. El resto lo agrupan quienes aún evalúan opciones, quienes no han pensado nada en su voto y quienes no saben por quién votar.

Detrás de los dos que encabezan las preferencias —Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular)—, se ubican Alfonso López Chau (Ahora Nación), Carlos Álvarez (País para Todos), Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

En cuanto al comportamiento electoral, el voto cruzado cae de 57% al 43%, mientras que el voto lineal crece del 26% al 41%, lo que muestra una tendencia creciente por elegir una sola agrupación.

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¿Y la segunda vuelta?

En el caso de que hubiera una segunda vuelta, y dependiendo de los candidatos que queden, hay escenarios configurados sobre supuestos.

En uno primero, el 42% votaría por Rafael López Aliaga; el 21%, por Keiko Fujimori; y el 33% no ejercería el voto o, en todo caso, lo dejaría en blanco o viciado. Solo un 4% no sabe.

En uno segundo, el 38% votaría por Rafael López Aliaga; el 28%, por Alfonso López Chau; y el 26% no ejercería el voto o, en todo caso, lo dejaría en blanco o viciado. Un 8% no votaría.

En uno tercero, el 42% votaría por Alfonso López Chau; el 27%, por Keiko Fujimori; y el 25% no ejercería el voto o, en todo caso, lo dejaría en blanco o viciado. Un 6% no votaría.

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Gobernabilidad en juego

Urpi Torrado, CEO de Datum, indicó para El Comerio que el voto lineal podría favorecer a quienes pasen a la segunda vuelta, al asegurarles una mayor representación en el Congreso.

Por el contrario, el voto cruzado permitiría una mayor diversidad de partidos y opiniones en el Legislativo.

Con respecto a la reducción de esta última opción, explicó que la cédula de votación genera confusión entre los electores, quienes temen cometer errores y anular su voto. Además, la gran cantidad de partidos y candidatos dificulta que los ciudadanos puedan informarse con pertinencia.

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