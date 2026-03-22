Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga comparten el primer lugar dentro del margen de error. (Foto: ChatGPT /Andina)
Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga comparten el primer lugar dentro del margen de error. (Foto: ChatGPT /Andina)
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Redacción Gestión
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A pocas semanas de las , aún no hay un liderazgo firme en el tablero. Según la última encuesta de Datum Internacional, y lideran un empate técnico, pero en medio de un contexto en el que el 57% del electorado sigue indeciso.

La encuesta fue encargada por el diario El Comercio y se aplicó a una muestra nacional de 1,500 personas entre 18 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, tanto en zonas urbanas como rurales. El trabajo de campo se desarrolló entre el 13 y el 17 de marzo de 2026.

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Elecciones en cifras

Puntualmente, solo el 43% de los peruanos asegura que ha decidido su voto y que no lo cambiaría. El resto lo agrupan quienes aún evalúan opciones, quienes no han pensado nada en su voto y quienes no saben por quién votar.

Detrás de los dos que encabezan las preferencias ——, se ubican Alfonso López Chau (Ahora Nación), Carlos Álvarez (País para Todos), Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

En cuanto al comportamiento electoral, el voto cruzado cae de 57% al 43%, mientras que el voto lineal crece del 26% al 41%, lo que muestra una tendencia creciente por elegir una sola agrupación.

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¿Y la segunda vuelta?

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En uno primero, el 42% votaría por Rafael López Aliaga; el 21%, por Keiko Fujimori; y el 33% no ejercería el voto o, en todo caso, lo dejaría en blanco o viciado. Solo un 4% no sabe.

En uno segundo, el 38% votaría por Rafael López Aliaga; el 28%, por Alfonso López Chau; y el 26% no ejercería el voto o, en todo caso, lo dejaría en blanco o viciado. Un 8% no votaría.

En uno tercero, el 42% votaría por Alfonso López Chau; el 27%, por Keiko Fujimori; y el 25% no ejercería el voto o, en todo caso, lo dejaría en blanco o viciado. Un 6% no votaría.

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Gobernabilidad en juego

Urpi Torrado, CEO de Datum, indicó para El Comerio que el voto lineal podría favorecer a quienes pasen a la segunda vuelta, al asegurarles una mayor representación en el Congreso.

Por el contrario, el voto cruzado permitiría una mayor diversidad de partidos y opiniones en el Legislativo.

Con respecto a la reducción de esta última opción, explicó que , quienes temen cometer errores y anular su voto. Además, la gran cantidad de partidos y candidatos dificulta que los ciudadanos puedan informarse con pertinencia.

Ficha técnica:

  • Encuestadora: Datum Internacional S.A.
  • N° de registro: 0002 REE / JNE
  • Contratada por diario El Comercio
  • Grupo Objetivo: hombres y mujeres de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural.
  • Ámbito: nacional
  • Tamaño de la muestra: 1,500 encuestas efectivas
  • Margen de error: +/- 2,8%
  • Nivel de Confianza: 95%
  • Representatividad: 100%
  • Técnica: encuestas presenciales en el hogar, utilizando dispositivos móviles.
  • Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado, aproporcional. Para la selección del entrevistado se procedió con el sorteo aleatorio de mapas, lo que nos define la zona de trabajo, selección de viviendas de manera sistemática y elección del entrevistado aleatorio en la vivienda.
  • Puntos de muestreo: nacional, urbano y rural (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali)
  • Fecha de Campo: del 13 al 17 de marzo del 2026
  • Página web, e-mail: www.datum.com.pe, datum@datum.com.pe

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