El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima y contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. (Foto: JNE / Facebook)
El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima y contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. (Foto: JNE / Facebook)
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Redacción Gestión
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El dará inicio este lunes 23 de marzo al esperado debate presidencial de las , un proceso que, por primera vez, se desarrollará en seis fechas debido al elevado número de postulantes.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima y contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. La organización contempla dos jornadas divididas en tres fechas cada una: la primera se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda está programada para el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril.

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Formato inédito por número de candidatos

Cada fecha reunirá a 12 candidatos, agrupados previamente mediante sorteo público. El formato del debate incluye cuatro bloques temáticos por jornada, en los que se abordarán temas clave como educación, innovación y tecnología, empleo, desarrollo y emprendimiento, además de una pregunta ciudadana y un mensaje final por parte de cada postulante.

Uno de los encuentros que genera mayor expectativa es el del martes 31 de marzo, donde coincidirán figuras como (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

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