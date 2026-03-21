La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que amplía, de manera excepcional, hasta el 27 de marzo de 2026 el plazo para que los candidatos y organizaciones políticas presenten su primera entrega de información financiera sobre aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2026 y sus elecciones primarias.

Originalmente, el vencimiento estaba programado para este viernes 20 de marzo, según la Resolución Gerencial N° 000001-2026-GSFP/ONPE publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos durante la contienda electoral y alcanza a candidatos al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, así como a las organizaciones políticas y responsables de campaña.

El informe financiero deberá detallar todos los ingresos, aportes, donaciones y gastos, respaldados con comprobantes de pago o recibos, cubriendo el período del 26 de marzo de 2025 al 13 de marzo de 2026, incluyendo las actividades vinculadas a las elecciones primarias.

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La ONPE enfatizó que la obligación se extiende incluso a quienes han renunciado, sido excluidos o tachados de la contienda, mientras que los candidatos a consejeros regionales y regidores municipales quedan exceptuados de este requisito.

El incumplimiento de la norma puede generar multas que superan los S/ 27,000 para los candidatos y sanciones mayores para las organizaciones políticas, advirtió la entidad.