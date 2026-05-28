Las acciones legales interpuestas ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, tras las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del pasado 12 de abril, “van por buen camino”, sostuvo el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

En esa línea dijo esperar “muy buenos resultados en favor de nuestra democracia y en favor de nuestra libertad”.

Durante su intervención en la primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Metropolitana de Lima 2026, el burgomaestre resaltó que el V Juzgado Constitucional admitió la demanda de amparo y reiteró su pedido al Tribunal Constitucional, a fin de que se pronuncie respecto a la demanda competencial presentada por la Municipalidad de Lima.

“Hubieron muchas voces que decían que no teníamos legitimidad para obrar, que decían que estábamos infringiendo la neutralidad electoral. Con la admisión, ha quedado bastante claro y demostrado que no fue así”, expresó el alcalde.

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Renzo Reggiardo reiteró su pedido al Tribunal Constitucional para que evalúe la acción competencial en defensa del derecho al sufragio. Foto: MML

Añadió que “lo único que estamos haciendo es resarcir un daño irreparable a nuestra democracia, a nuestro Estado de derecho y a la libertad que nos corresponde a los peruanos y fundamentalmente a alrededor de un millón de compatriotas que viven en Lima, que no pudieron ejercer su voto, no porque ellos no quisieron, sino porque no se lo permitió el ente electoral, el organizador de las elecciones”.

El burgoamestre recordó el reciente informe publicado por la Contraloría General de la República, donde claramente se establece que ha habido afectación al derecho a votar en Lima Metropolitana. “Como alcalde metropolitano voy a defender ese derecho hasta el final, con las armas que la ley me faculta”, indicó.