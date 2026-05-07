El aspirante a la presidencia Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lideró una marcha que hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Centro de Lima.

López Aliaga convocó a decenas de simpatizantes a marchar este 6 de mayo para defender su voto, ello, en un contexto donde denuncian fraude electoral tras la jornada del 12 de abril.

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Según imágenes compartidas por Canal N, el exalcalde de Lima estuvo acompañado de Norma Yarrow, José Calisto Giampetri y José Baella —candidatos también al Senado y Cámara de Diputados—.

“Burneo escucha, el pueblo te repudia”, vitorearon los simpatizantes de López Aliaga, en referencia al presidente del JNE, Roberto Burneo.

Marcha por la democracia fue convocada por Rafael López Aliaga. Foto: GEC

Horas antes de la convocatoria, el candidato de Renovación Popular reiteró que se va a recuperar la democracia, no sin antes insistir en que no se declaren los resultados de las elecciones y que acudirá a organismos internacionales.

Al llegar al frontis del JNE, los simpatizantes quisieron acercarse a López Aliaga para saludarlo, lo que se tradujo en una escena caótica que provocó que el aspirante político se retirara de la escena.

Según reportes periodísticos, López Aliaga se mantiene dentro de su vehículo oficial mientras que la PNP intenta liberar la vía para que abandone los exteriores del JNE.