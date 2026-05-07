El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, convocó a la pacífica “Gran Marcha Nacional”. Foto: GEC
El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, convocó a la pacífica “Gran Marcha Nacional”. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, lideró una marcha que hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Centro de Lima.

López Aliaga convocó a decenas de simpatizantes a marchar este 6 de mayo para defender su voto, ello, en un contexto donde denuncian fraude electoral tras la jornada del 12 de abril.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori respalda cambio de jefe interino de la ONPE

Según imágenes compartidas por Canal N, el exalcalde de Lima estuvo acompañado de Norma Yarrow, José Calisto Giampetri y José Baella —candidatos también al Senado y Cámara de Diputados—.

“Burneo escucha, el pueblo te repudia”, vitorearon los simpatizantes de López Aliaga, en referencia al presidente del JNE, Roberto Burneo.

Marcha por la democracia fue convocada por Rafael López Aliaga. Foto: GEC
Marcha por la democracia fue convocada por Rafael López Aliaga. Foto: GEC
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Transparencia reportó graves incidencias en lugares específicos de Lima

Horas antes de la convocatoria, el candidato de Renovación Popular reiteró que se va a recuperar la democracia, y que acudirá a organismos internacionales.

Al llegar al frontis del JNE, los simpatizantes quisieron acercarse a López Aliaga para saludarlo, lo que se tradujo en una escena caótica que provocó que el aspirante político se retirara de la escena.

Según reportes periodísticos, López Aliaga se mantiene dentro de su vehículo oficial mientras que la PNP intenta liberar la vía para que abandone los exteriores del JNE.

TE PUEDE INTERESAR

ONPE al 98.258%: segundo y tercer lugar presidencial se separan por 23,147 votos
Fiscalía se reúne con funcionarios de la ONPE para aclarar irregularidades en elecciones 2026
ONPE: no se usará STAE en la segunda vuelta y escrutinio será en forma manual
Elección de jefe de la ONPE: este es el cronograma del concurso convocado por la JNJ

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.