El organismo electoral detalló que ya se han contabilizado 92,766 actas electorales. (Foto: Lenin Tadeo/ GEC)
El organismo electoral detalló que ya se han contabilizado 92,766 actas electorales. (Foto: Lenin Tadeo/ GEC)
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Redacción Gestión
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informó que el avance de actas contabilizadas para la elección presidencial alcanzó el 98.258% hasta las 02:45 p. m. del 6 de mayo de 2026.

Según el reporte oficial, la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi lidera el conteo con 2’826155 votos válidos, equivalentes al 17.139%.

En el segundo lugar figura Roberto Helbert Sánchez Palomino de Juntos por el Perú con 1’984,496 votos válidos, lo que representa el 12.038% del total contabilizado.

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Mientras tanto, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla de Renovación Popular aparece en el tercer lugar con 1’961,349 votos válidos al 11.895%.

Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.
Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.

La diferencia entre ambos candidatos es de 23,147 votos, de acuerdo con el último reporte publicado por la ONPE.

El organismo electoral detalló que ya se han contabilizado 92,766 actas electorales.

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