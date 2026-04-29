La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la convocatoria al Concurso Público N° 001-2026-SN/JNJ para la selección y nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

El proceso está dirigido a profesionales interesados en asumir la conducción de la ONPE, entidad encargada de la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales del país.

La convocatoria se sustenta en lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y las leyes orgánicas de la JNJ y de la ONPE, que establecen el mecanismo de selección mediante concurso público.

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El concurso contempla cuatro etapas de evaluación y su valoración: conocimientos (25%), evaluación curricular (20%), estudio de caso - presentación del plan de trabajo (20%) y entrevista personal (35%). Las etapas son de carácter eliminatorio y los postulantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 70 sobre 100 en cada una de ellas.

Para participar, los postulantes deberán efectuar el pago por derecho de inscripción de S/ 430 en el Banco de la Nación (presencial) o mediante la plataforma digital págalo.pe, consignando su número de DNI. Posteriormente, deberán completar la ficha de inscripción a través de la extranet de la JNJ.

Las bases del concurso, aprobadas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, contienen el detalle de los requisitos, cronograma, etapas del proceso, así como los mecanismos para la presentación de tachas y denuncias.