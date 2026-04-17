La Junta Nacional de Justicia (JNJ) modificó reglamento de concursos para jueces y fiscales – ascenso. A través de una resolución, publicada este viernes se reestructura los porcentajes de evaluación y precisa los criterios de la evaluación curricular.

Se aprueban también las tablas de puntaje lata la evaluación curricular, que se integran como anexos obligatorios en los procesos de concurso.

Este reglamento reemplaza y actualiza el esquema anterior de concursos de ascenso aprobado en años previos, incorporando aprendizajes de convocatorias pasadas y buscando mayor estandarización.

La JNJ también dispone que se solicite el historial de medidas disciplinarias de los postulantes.

La modificación también alcanza a jueces y fiscales de control en la modalidad de ascenso.

Selección y nombramiento

De igual manera, la JNJ aprobó modificaciones al reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales en la modalidad de acceso abierto.

La resolución también introduce cambios en la estructura de evaluación, ajusta los criterios de valoración curricular y aprueba nuevas tablas de puntaje.