Elecciones 2026: Presidencia de la JNJ pide iniciar investigación a jefe de la ONPE

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, informó que solicitará al pleno de esta institución el inicio de investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la demora en la distribución de material electoral e instalación de mesas de votación.
En un comunicado, la JNJ precisó que la decisión responde a las denuncias formuladas por diversos ciudadanos respecto al desarrollo de la jornada electoral correspondiente a las elecciones generales 2026.
En la comunicación se menciona que Corvetto Salinas fue nombrado y posteriormente ratificado como jefe de la ONPE por el anterior Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en el marco de sus competencias constitucionales.
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Asimismo, se resalta que la JNJ, reafirma su respeto irrestricto al marco constitucional y que se mantendrá vigilante del respeto a la institucionalidad democrática, en salvaguarda de la voluntad popular
Finalmente, la institución exhortó a los organismos integrantes del sistema eElectoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil), a cumplir cabalmente con las funciones que la Constitución Política del Perú y las leyes les asignan, garantizando así la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral.