Elecciones 2026: Presidencia de la JNJ pide iniciar investigación a jefe de la ONPE

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, informó que solicitará al pleno de esta institución el inicio de investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la demora en la distribución de material electoral e instalación de mesas de votación.

En un comunicado, la JNJ precisó que la decisión responde a las denuncias formuladas por diversos ciudadanos respecto al desarrollo de la jornada electoral correspondiente a las elecciones generales 2026.

En la comunicación se menciona que Corvetto Salinas fue nombrado y posteriormente ratificado como jefe de la ONPE por el anterior Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en el marco de sus competencias constitucionales.

Asimismo, se resalta que la JNJ, reafirma su respeto irrestricto al marco constitucional y que se mantendrá vigilante del respeto a la institucionalidad democrática, en salvaguarda de la voluntad popular

Finalmente, la institución exhortó a los organismos integrantes del sistema eElectoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil), a cumplir cabalmente con las funciones que la Constitución Política del Perú y las leyes les asignan, garantizando así la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral.