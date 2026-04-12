En un pronunciamiento público, Renovación Popular señaló que hechos recientes podrían generar “irregularidades que comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad de las elecciones”. Foto: Andina.
En un pronunciamiento público, Renovación Popular señaló que hechos recientes podrían generar “irregularidades que comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad de las elecciones”. Foto: Andina.
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El denunció la presunta comisión del delito de omisión de funciones por parte de la , luego de reportarse retrasos en la instalación de mesas de sufragio en distintos locales de votación.

Según la agrupación política, varias mesas no se abrieron en el horario previsto debido a la falta de materiales electorales, registrándose demoras que, en algunos casos, superaron las cuatro horas.

En un pronunciamiento público, el partido señaló que estos hechos podrían generar “irregularidades que comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad de las elecciones”.

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Asimismo, recordó que, conforme al artículo 377 del Código Penal, incurre en delito el funcionario público que “ilegalmente omite, rehúsa o retarda un acto propio de su cargo”, situación que —a su juicio— podría estar configurándose en el actual .

La organización política consideró que lo ocurrido evidenciaría una “grave falta en el cumplimiento de responsabilidades institucionales”, lo que pondría en riesgo el derecho fundamental de participación política de millones de ciudadanos.

Comunicado de Renovación Popular. Foto: X.
Comunicado de Renovación Popular. Foto: X.

En esa línea, anunció que informará oportunamente sobre las acciones legales y políticas que adoptará. “El Perú merece elecciones limpias, transparentes y respetadas”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional.

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Previamente, Renovación Popular también advirtió que impedir el normal desarrollo de un proceso electoral constituye un delito tipificado en el artículo 354 del Código Penal.

Por ello, solicitó la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito desplegada en los centros de votación, a fin de realizar las acciones de control correspondientes y determinar eventuales responsabilidades.

Finalmente, la agrupación exhortó a los ciudadanos a presentar denuncias ante los fiscales presentes en los locales de votación. “Esperamos una respuesta clara por parte de las autoridades que están generando este caos en lo que constituye la única función para la cual existen y cobran sueldo todo el año”, se lee en el comunicado.

Comunicado de Renovación Popular. Foto: X.
Comunicado de Renovación Popular. Foto: X.

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