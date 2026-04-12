Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
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Redacción Gestión
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, tras el retraso de instalación de mesas como consecuencia de la falta de material electoral que no llego a tiempo a los locales de votación.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó en que

“Estamos disponiendo de terminar y comunicar a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solamente a nivel administrativo, sino penal (...) Está garantizado la legalidad del proceso y vamos a garantizar de que no haya ninguna acción que pueda debilitarlo”, señaló Burneo.

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Asimismo, reafirmó la decisión de ampliar el horario de votación hasta las 6:00 p.m., tanto a nivel nacional como en el extranjero, según los husos horarios.

Burneo explicó que lo que se cierra a las 6 de la tarde es el local de votación, pero todos los ciudadanos que ya se encuentren dentro del local, podrán ejercer su derecho al voto.

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“Es una hora prudente, necesaria además. Sabemos que estamos exigiendo un poquito más a los miembros de mesa de lo que ya les estamos exigiendo, porque ellos han estado desde muy tempranas horas de la mañana. Expresamos nuestra disculpa y nuevamente reconocemos el gran sacrificio que están realizando por el país, fuera de los beneficios económicos y los estipendios que les están dando”, precisó el funcionario.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que se determinarán sanciones administrativas y penales por fallas en el proceso. Foto: Hugo Pérez / GEC
El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que se determinarán sanciones administrativas y penales por fallas en el proceso. Foto: Hugo Pérez / GEC

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