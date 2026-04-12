El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que se determinarán las responsabilidades administrativas y penales de quienes resulten implicados en las fallas del proceso, tras el retraso de instalación de mesas como consecuencia de la falta de material electoral que no llego a tiempo a los locales de votación.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó en que a los responsables debe “caerles todo el peso de la ley”, en defensa del derecho al sufragio y del normal desarrollo de las Elecciones 2026.

“Estamos disponiendo de terminar y comunicar a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solamente a nivel administrativo, sino penal (...) Está garantizado la legalidad del proceso y vamos a garantizar de que no haya ninguna acción que pueda debilitarlo”, señaló Burneo.

Asimismo, reafirmó la decisión de ampliar el horario de votación hasta las 6:00 p.m., tanto a nivel nacional como en el extranjero, según los husos horarios. Remarcó que esta decisión también debe ser observada por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Burneo explicó que lo que se cierra a las 6 de la tarde es el local de votación, pero todos los ciudadanos que ya se encuentren dentro del local, podrán ejercer su derecho al voto.

“Es una hora prudente, necesaria además. Sabemos que estamos exigiendo un poquito más a los miembros de mesa de lo que ya les estamos exigiendo, porque ellos han estado desde muy tempranas horas de la mañana. Expresamos nuestra disculpa y nuevamente reconocemos el gran sacrificio que están realizando por el país, fuera de los beneficios económicos y los estipendios que les están dando”, precisó el funcionario.