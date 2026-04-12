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debido a retrasos en la llegada del material electoral en varios distritos de Lima.

Asimismo, señaló que también se amplía hasta las 2 p.m. el plazo para la instalación y apertura de las mesas de votación tras este escenario. Cabe recordar que

El funcionario precisó que esta decisión fue adoptada por el pleno del JNE a pedido de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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“(Se dispuso) a los jurados electorales especiales apliquen lo señalado en la parte final del literal A del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, referido a que no se tendrá en consideración para no declarar la nulidad de las mesas de sufragio causales de justificación o hechos que hayan impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio sobre la base de las ampliaciones antes referidas”, señaló Burneo.

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En tanto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que los problemas se originaron por fallas de una empresa contratista encargada del despliegue del material electoral, lo que ha generado que aún exista material pendiente de ser trasladado a algunos locales de votación.

“Pedimos, desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, acotó Corvetto.

Electores en el colegio Champagnat esperando apertura de mesas. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Electores en el colegio Champagnat esperando apertura de mesas. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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