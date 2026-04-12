Las demoras en la entrega de material electoral generaron largas colas y retrasos en la instalación de mesas en diversos locales de Lima Metropolitana, afectando a miles de votantes durante las Elecciones Generales 2026. Ante la situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la ciudadanía mantener la calma.
Frente a esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones dispusieron extender el horario de sufragio hasta las 6:00 p. m. y ampliar el plazo de instalación de mesas hasta las 2:00 p. m.
El anuncio fue realizado por Piero Corvetto (ONPE) y Roberto Burneo (JNE), quienes ofrecieron disculpas por los inconvenientes registrados.
“Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importantes en estos momentos es que se garantice el derecho al sufragio y nuevamente convocar a los miembros de mesa que sigan apoyando al sistema”, señaló el titular del JNE.
Asimismo, las autoridades atribuyeron los retrasos a la empresa proveedora encargada de distribuir el material electoral.
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En esa línea, la Defensoría del Pueblo saludó la decisión de ampliar los plazos y destacó que esta medida permitirá garantizar el ejercicio del derecho al voto frente a las incidencias registradas durante la jornada.
Además, exhortó a la ciudadanía a acudir a sus locales de votación lo antes posible y a los medios de comunicación a difundir estas disposiciones, con el fin de brindar tranquilidad a los electores.
Casos en Lima
Uno de los casos reportados corresponde a la institución educativa Champagnat, donde el material electoral llegó a las 7:58 a. m., pero no permitió iniciar el sufragio casi dos horas después. Esta situación paralizó la instalación de 40 mesas y afectó directamente a más de 11 mil electores.
Una situación similar se registró en la Universidad Ricardo Palma, en el distrito de Surco, donde se recibe a más de 23 mil votantes. Según el reporte, el material electoral llegó a las 7:35 a. m., pero no se completó su distribución en los distintos pabellones.
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Otro punto afectado fue el colegio Nuestra Señora del Carmen, en Miraflores, donde —según la Defensoría del Pueblo— no se había instalado la totalidad de mesas debido a demoras en la distribución del material electoral.
La entidad advirtió que en el lugar se encontraban personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, y que la situación generó descontento y quejas entre los votantes. Asimismo, solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales asignar personal para orientar a los electores.