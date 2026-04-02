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con la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

López Aliaga explicó que para que haya un pacto deben coincidir dos voluntades y aclaró que no tiene intención de establecer ese tipo de acuerdos.

Recordó que en el pasado hubo

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Por ello, cuestionó que, pese a contar con esas condiciones políticas, no se realizaron cambios estructurales en esos sectores.

“Yo le dije muy claramente (A Keiko) yo tengo una diferencia fundamental”, declaró a Canal N.

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Agregó que

Ante esta situación, propuso que el sistema de salud brinde una atención con estándares similares a los de un hospital privado y que los programas sociales aseguren que los alimentos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Finalmente, señaló que su incursión en política es reciente y que aún está en proceso de aprendizaje.

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Como se recuerda, durante la jornada de debates del 31 de marzo, Keiko Fujimori se dirigió a López Aliaga y le mencionó que ambos deberían evitar los ataques mutuos para no favorecer a opciones políticas de izquierda.

“La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Así es que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días”, mencionó.

Rafael López Aliaga. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
Rafael López Aliaga. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC

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