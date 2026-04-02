El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó que exista algún tipo de acuerdo político con la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

López Aliaga explicó que para que haya un pacto deben coincidir dos voluntades y aclaró que no tiene intención de establecer ese tipo de acuerdos.

Recordó que en el pasado hubo una mayoría parlamentaria de 73 congresistas de Fuerza Popular, junto con un grupo adicional cercano a PPK, y que en ese escenario se pudieron impulsar reformas en salud y programas sociales.

Por ello, cuestionó que, pese a contar con esas condiciones políticas, no se realizaron cambios estructurales en esos sectores.

“Yo le dije muy claramente (A Keiko) yo tengo una diferencia fundamental”, declaró a Canal N.

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Agregó que estos programas deben garantizar un acceso continuo a alimentos para las familias y afirmó que no es político, sino que proviene del sector empresarial

Ante esta situación, propuso que el sistema de salud brinde una atención con estándares similares a los de un hospital privado y que los programas sociales aseguren que los alimentos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Finalmente, señaló que su incursión en política es reciente y que aún está en proceso de aprendizaje.

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Como se recuerda, durante la jornada de debates del 31 de marzo, Keiko Fujimori se dirigió a López Aliaga y le mencionó que ambos deberían evitar los ataques mutuos para no favorecer a opciones políticas de izquierda.

“La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Así es que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días”, mencionó.