La Contraloría ejecuta un operativo para desplegar 1,200 auditores a nivel nacional, quienes supervisarán la llegada del material electoral a los locales habilitados para la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

El plan comenzó con el despacho hacia las oficinas consulares en el extranjero y el traslado a las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), así como en las zonas más remotas del Perú.

Según la Contraloría, el fin del objetivo es generar valor público a través de la ejecución de intervenciones de control que permitan revelar, alertar y comunicar la existencia de situaciones adversas y otros hechos relevantes a la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De esa manera se podrán adoptar oportunamente medidas preventivas y correctivas.

La Contraloría precisó que su labor se concentra en el despliegue y repliegue del material electoral y la gestión de la participación de fiscalizadores del JNE.

Se identificaron tres puntos críticos en las actividades de los organismos electorales:

En las 126 ODPE, se verificará la recepción oportuna del material electoral y la contratación del servicio de transporte del material electoral a los locales de votación.

En almacenes de la ONPE, se confirmará el despliegue del material electoral del almacén de Lurín a los puntos de sufragio.

En locales de votación y mesas, previo a la jornada electoral del 7 de junio, se verificará la recepción del material electoral en locales de votación y se constatará la participación de los fiscalizadores del JNE en el local de votación, así como de los de ONPE y la instalación de las mesas de sufragio.

Se espera cubrir más de 500 locales de votación a nivel regional, y en Lima, 175. Foto: Contraloría

Tras la jornada electoral, se verificará el traslado del material electoral proveniente de las ODPE y de los coordinadores de cada lugar de votación.

Apoyarán con estas labores los auditores de las Gerencias Regionales de Control (GRC) y del personal del ámbito de la Vicecontraloría de Control Gubernamental.

A nivel regional, Contraloría espera cubrir más de 500 locales de votación con 1,200 auditores. Como mínimo, se prevé supervisar un local de votación por cada provincia en el ámbito de cada Gerencia Regional de Control.

En Lima Metropolitana, se controlará el total de distribución del material electoral a los locales de votación y para el día de visita del 7 de junio, se eligieron 175 locales, para el apoyo de 442 auditores.