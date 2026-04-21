La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de un oficio oficial, solicitó formalmente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un informe pormenorizado sobre el personal de nacionalidad extranjera que presta servicios en dicha entidad.

El documento fue dirigido Piero Corvetto, quien poco después dimitió al cargo de presidente de la ONPE.

Este requerimiento se realiza en el marco de las competencias constitucionales de la Junta para supervisar el correcto funcionamiento de los organismos que integran el sistema electoral.

El documento precisa que la institución electoral debe remitir el número total de personas comprendidas en este grupo, especificando sus nacionalidades e identificación completa, lo que incluye los nombres y el tipo de documento de identidad que ostentan.

Asimismo, la solicitud de información abarca la modalidad laboral bajo la cual estos ciudadanos desempeñan sus funciones y el área específica de la institución donde se encuentran destacados.

La Junta Nacional de Justicia pidió a la ONPE detalles sobre las modalidades de contrato e identificación de los extranjeros que laboran en la entidad. (Foto: GEC)

Plazo de cinco días para la entrega de documentación

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para que la ONPE cumpla con la entrega de esta información. Según el oficio enviado a la sede de la oficina electoral, estos datos son considerados relevantes para que la Junta pueda ejercer adecuadamente sus funciones de control y transparencia.